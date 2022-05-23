https://ria.ru/20220523/ukraina-1790165057.html

В Раду внесли законопроект о застройке территорий с бомбоубежищами

В Раду внесли законопроект о застройке территорий с бомбоубежищами - РИА Новости, 23.05.2022

В Раду внесли законопроект о застройке территорий с бомбоубежищами

Законопроект, предлагающий застройку территорий с обязательным наличием бомбоубежищ внесен в Верховную раду Украины, сообщила глава партии "Слуга народа" Елена... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:22

2022-05-23T14:22

2022-05-23T14:22

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Законопроект, предлагающий застройку территорий с обязательным наличием бомбоубежищ внесен в Верховную раду Украины, сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк."В Верховной раде зарегистрирован наш совместный с минрегионом законопроект о планировании и застройке территорий с обязательным наличием бомбоубежищ", - написала Шуляк в Telegram-канале.По ее словам, на Украине большинство убежищ не оборудованы эвакуационными выходами, не имеют доступа к системам водоснабжения и водоотведения, не приспособлены для хранения продуктов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790155165.html

https://ria.ru/20220523/pshenitsa-1790117439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, верховная рада украины