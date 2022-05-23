В Раду внесли законопроект о застройке территорий с бомбоубежищами
В Раду внесли законопроект о застройке территорий с обязательными бомбоубежищами
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Законопроект, предлагающий застройку территорий с обязательным наличием бомбоубежищ внесен в Верховную раду Украины, сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"В Верховной раде зарегистрирован наш совместный с минрегионом законопроект о планировании и застройке территорий с обязательным наличием бомбоубежищ", - написала Шуляк в Telegram-канале.
По ее словам, на Украине большинство убежищ не оборудованы эвакуационными выходами, не имеют доступа к системам водоснабжения и водоотведения, не приспособлены для хранения продуктов.
"Поэтому мы должны строить с учетом надежных бомбоубежищ. Своим законопроектом инициируем срочное развертывание на Украине сети защитных сооружений гражданской защиты (бомбоубежищ и бомбоубежищ в новостройках), которые будут обеспечивать безопасность гражданам от военных преступлений. Так, все пригодные для укрытия объекты обяжут при необходимости готовить к приему населения в 12-часовой срок", - пояснила Шуляк.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.