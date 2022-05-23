https://ria.ru/20220523/ubiystvo-1790180394.html

Жителя Татарстана арестовали по обвинению в убийстве падчерицы-инвалида

Жителя Татарстана арестовали по обвинению в убийстве падчерицы-инвалида - РИА Новости, 23.05.2022

Жителя Татарстана арестовали по обвинению в убийстве падчерицы-инвалида

Житель Татарстана арестован по обвинению в убийстве падчерицы - 5-летней девочки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:06

2022-05-23T15:06

2022-05-23T15:06

происшествия

зеленодольский район

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Житель Татарстана арестован по обвинению в убийстве падчерицы - 5-летней девочки-инвалида, сообщает региональное следственное управление СК РФ."В квартире одного из домов в поселке Васильево Зеленодольского района 18 мая обнаружено тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти в виде следов побоев. Следственными органами… к уголовной ответственности по статье "убийство малолетнего" привлекается 38-летний сожитель матери ребенка", - говорится в сообщении.По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес девочке, являющейся инвалидом, несколько ударов рукой по голове. В результате полученных травм ребенок скончался. Обнаружив, что девочка не подает признаков жизни, мать обратилась за медицинской помощью. Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20220511/prestuplenie-1787816231.html

зеленодольский район

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, зеленодольский район, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)