https://ria.ru/20220523/turtsiya-1790263900.html
Эрдоган объявил о начале антитеррористических операций на границах Турции
Эрдоган объявил о начале антитеррористических операций на границах Турции - РИА Новости, 23.05.2022
Эрдоган объявил о начале антитеррористических операций на границах Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:34
2022-05-23T20:34
2022-05-23T20:55
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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение.ВС Турции сейчас проводят операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака."Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза", - сказал Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания Кабмина.По словам Эрдогана, "власти страны намерены завершить процесс по созданию зоны безопасности у своих южных границ глубиной 30 км"."Как только будут завершена подготовка наших ВС, разведки, сил безопасности, эти операции начнутся. В четверг после заседания Совбеза мы оценим наши шаги и примем решения", - уточнил турецкий лидер.Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220522/rpk-1790017549.html
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в мире, турция, ирак, реджеп тайип эрдоган
20:34 23.05.2022 (обновлено: 20:55 23.05.2022)
Эрдоган объявил о начале антитеррористических операций на границах Турции
Президент Турции Эрдоган объявил о начале антитеррористических операций на границах страны
АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение.
ВС Турции
сейчас проводят операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака
.
"Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза", - сказал Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания Кабмина.
По словам Эрдогана, "власти страны намерены завершить процесс по созданию зоны безопасности у своих южных границ глубиной 30 км".
"Как только будут завершена подготовка наших ВС, разведки, сил безопасности, эти операции начнутся. В четверг после заседания Совбеза мы оценим наши шаги и примем решения", - уточнил турецкий лидер.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении шести тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.