https://ria.ru/20220523/turtsiya-1790086264.html

Эрдоган в начале июня проведет совещание правящей партии

Эрдоган в начале июня проведет совещание правящей партии - РИА Новости, 23.05.2022

Эрдоган в начале июня проведет совещание правящей партии

Правящая в Турции Партия справедливости и развития проведет под председательством президента Тайипа Эрдогана консультационно-оценочное совещание в начале июня,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:47

2022-05-23T09:47

2022-05-23T09:47

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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Правящая в Турции Партия справедливости и развития проведет под председательством президента Тайипа Эрдогана консультационно-оценочное совещание в начале июня, на нем будет определена новая "дорожная карта" развития страны и вопросы расширения НАТО, пишет в понедельник газета Sabah.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."Партия справедливости и развития проведет консультационно-оценочное совещание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана 3, 4 и 5 июня. На встрече будут рассмотрены важные темы повестки дня Турции, от выборов 2023 года до экономики, от внешней политики до вопроса беженцев", - пишет газета.Издание сообщает, что "совещание, которое планируется начать со вступительной речи президента Эрдогана, позже продолжится в закрытом для прессы режиме". "Будет подробно обсуждено, как будет формироваться новая "дорожная карта" развития Турции", - сообщило издание. Уточняется, что "в повестке дня встречи будут вопросы, связанные с внешней политикой Турции и расширением НАТО".Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее глава турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах.В предыдущих досрочных президентских выборах в 2018 году Эрдоган одержал победу уже в первом туре, заручившись поддержкой свыше 52% избирателей. В результате парламентских выборов, прошедших одновременно с выборами президента, большинство депутатских мандатов в парламент получил набравший 53,6% "Альянс народа", сформированный Партией национального движения и правящей Партией справедливости и развития.Последние опросы, проводимые независимыми исследовательскими организациями, показывают, что высокая инфляция и обесценивание турецкой лиры серьёзно подорвали доходы, особенно рабочих и турок среднего класса, которые составляют электоральную базу правящей партии. Несмотря на неоднократные призывы оппозиционных партий к досрочным выборам, Эрдоган заявил, что что президентские и парламентские выборы состоятся, как и планировалось, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20220522/peregovory-1790040571.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/nato-1790038149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, финляндия, швеция, нато