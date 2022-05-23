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Эксперты рассказали, как оспа обезьян повлияет на туризм - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220523/turizm-1790139617.html
Эксперты рассказали, как оспа обезьян повлияет на туризм
Эксперты рассказали, как оспа обезьян повлияет на туризм - РИА Новости, 23.05.2022
Эксперты рассказали, как оспа обезьян повлияет на туризм
Эксперты рассказали, какие меры предпринимают страны, чтобы не допустить завоза и распространения оспы обезьян, пишет АТОР. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:30
2022-05-23T13:30
туризм
новости - туризм
бельгия
италия
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие меры предпринимают страны, чтобы не допустить завоза и распространения оспы обезьян, пишет АТОР."Если судить по данным ВОЗ, на текущий момент вероятность масштабной пандемии оспы с ограничениями на путешествия, подобными ковидным, пока что выглядит небольшой, — заявляют в ассоциации. — По крайней мере, из последней сводки следует, что у инфекции нет никаких признаков "завоза" из стран, где она распространена".По словам официального представителя организации Дэвида Хейманна, нынешняя вспышка оспы не похожа на первые дни пандемии коронавируса, потому что "эта болезнь не передается так легко, как COVID-19". Однако "легкая паника", по мнению экспертов, все же присутствует. Чтобы предотвратить распространение инфекции, ряд государств уже ввели обязательный трехнедельный карантин для заболевших и граждан с симптомами. В числе таких — Бельгия, Италия, ОАЭ."Речи о тестировании путешественников и карантине для них не идет – все касается пока только выявленных внутри этих стран случаев, — уточняют в АТОР. — На карантин для туристов они не закрываются".В России, согласно информации Роспотребнадзора, риск завоза оспы оценивается как низкий, так как авиасообщение с другими государствами сейчас ограничено. Однако меры безопасности все же приняты: на границах усилен санитарный контроль. Кроме того, научный центр "Вектор" уже создал тест-систему — для быстрого выявления возможных случаев заболевания.На данный момент в мире зафиксировано 92 лабораторно подтвержденных и 28 предполагаемых случаях оспы обезьян в 12 странах мира, среди которых — Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США. В России заболевших нет.
https://ria.ru/20220521/ispaniya-1789994389.html
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новости - туризм, бельгия, италия, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, авиасообщение, туризм, туристы, карантин, оспа обезьян
13:30 23.05.2022
 
Эксперты рассказали, как оспа обезьян повлияет на туризм

Эксперты узнали, какие меры предпринимают страны, чтобы не допустить завоза оспы обезьян

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолёт готовится к взлёту в аэропорту Красноярска
Пассажирский самолёт готовится к взлёту в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие меры предпринимают страны, чтобы не допустить завоза и распространения оспы обезьян, пишет АТОР.
"Если судить по данным ВОЗ, на текущий момент вероятность масштабной пандемии оспы с ограничениями на путешествия, подобными ковидным, пока что выглядит небольшой, — заявляют в ассоциации. — По крайней мере, из последней сводки следует, что у инфекции нет никаких признаков "завоза" из стран, где она распространена".
По словам официального представителя организации Дэвида Хейманна, нынешняя вспышка оспы не похожа на первые дни пандемии коронавируса, потому что "эта болезнь не передается так легко, как COVID-19".
"Если в ВОЗ правы, то ограничений на передвижение, подобных ковидным, ожидать нельзя: хотя бы потому, что преобладающий механизм распространения не тот", — поясняют в АТОР.
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Однако "легкая паника", по мнению экспертов, все же присутствует. Чтобы предотвратить распространение инфекции, ряд государств уже ввели обязательный трехнедельный карантин для заболевших и граждан с симптомами. В числе таких — Бельгия, Италия, ОАЭ.
"Речи о тестировании путешественников и карантине для них не идет – все касается пока только выявленных внутри этих стран случаев, — уточняют в АТОР. — На карантин для туристов они не закрываются".
В России, согласно информации Роспотребнадзора, риск завоза оспы оценивается как низкий, так как авиасообщение с другими государствами сейчас ограничено. Однако меры безопасности все же приняты: на границах усилен санитарный контроль. Кроме того, научный центр "Вектор" уже создал тест-систему — для быстрого выявления возможных случаев заболевания.
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На данный момент в мире зафиксировано 92 лабораторно подтвержденных и 28 предполагаемых случаях оспы обезьян в 12 странах мира, среди которых — Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Швеция, США. В России заболевших нет.
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ТуризмНовости - ТуризмБельгияИталияОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)ВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияАвиасообщениеТуризмтуристыКарантинОспа обезьян
 
 
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