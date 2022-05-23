https://ria.ru/20220523/tovary-1790265164.html

Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера

Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера - РИА Новости, 23.05.2022

Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект, регулирующий завоз товаров для жителей Крайнего Севера,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:42

2022-05-23T20:42

2022-05-23T20:44

общество

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект, регулирующий завоз товаров для жителей Крайнего Севера, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: разработать и внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением завоза продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров), и определяющего единого координатора такого завоза", - говорится в тексте поручения.

https://ria.ru/20220211/sever-1772237901.html

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общество, владимир путин, госдума рф