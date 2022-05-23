Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/tovary-1790265164.html
Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера
Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера - РИА Новости, 23.05.2022
Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект, регулирующий завоз товаров для жителей Крайнего Севера,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:42
2022-05-23T20:44
общество
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750297610_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_9ba61568ecafdb9e2a894281da77501b.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект, регулирующий завоз товаров для жителей Крайнего Севера, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: разработать и внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением завоза продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров), и определяющего единого координатора такого завоза", - говорится в тексте поручения.
https://ria.ru/20220211/sever-1772237901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750297610_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_8a7b72a1b55d5457b09a72d20706e771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, госдума рф
20:42 23.05.2022 (обновлено: 20:44 23.05.2022)
 
Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера

Путин поручил внести в Госдуму проект по завозу товаров для жителей Крайнего Севера

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЯмало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект, регулирующий завоз товаров для жителей Крайнего Севера, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: разработать и внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением завоза продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров), и определяющего единого координатора такого завоза", - говорится в тексте поручения.
Российский ученый бурит лед для взятия пробы на Северном Полюсе - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 11:41
Научным работникам на Крайнем Севере увеличат зарплату
 
ОбществоВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала