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Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера
Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера - РИА Новости, 23.05.2022
Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект, регулирующий завоз товаров для жителей Крайнего Севера,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:42
2022-05-23T20:42
2022-05-23T20:44
общество
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект, регулирующий завоз товаров для жителей Крайнего Севера, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: разработать и внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением завоза продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров), и определяющего единого координатора такого завоза", - говорится в тексте поручения.
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общество, владимир путин, госдума рф
20:42 23.05.2022 (обновлено: 20:44 23.05.2022)
Путин дал поручение по завозу товаров для жителей Крайнего Севера
Путин поручил внести в Госдуму проект по завозу товаров для жителей Крайнего Севера