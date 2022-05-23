https://ria.ru/20220523/torgovlya-1790162168.html
Путин заявил об увеличении объемов торговли с Белоруссией в рублях
Путин заявил об увеличении объемов торговли с Белоруссией в рублях - РИА Новости, 23.05.2022
Путин заявил об увеличении объемов торговли с Белоруссией в рублях
Объемы торговли между Россией и Белоруссией в рублях увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:11
2022-05-23T14:11
2022-05-23T14:34
белоруссия
россия
владимир путин
экономика
александр лукашенко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Объемы торговли между Россией и Белоруссией в рублях увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин."Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790161358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, владимир путин, экономика, александр лукашенко
14:11 23.05.2022 (обновлено: 14:34 23.05.2022)
Путин заявил об увеличении объемов торговли с Белоруссией в рублях
Путин: объемы торговли между Россией и Белоруссией в рублях увеличиваются