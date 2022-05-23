https://ria.ru/20220523/torgovlya-1790162168.html

Путин заявил об увеличении объемов торговли с Белоруссией в рублях

Путин заявил об увеличении объемов торговли с Белоруссией в рублях - РИА Новости, 23.05.2022

Путин заявил об увеличении объемов торговли с Белоруссией в рублях

Объемы торговли между Россией и Белоруссией в рублях увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:11

2022-05-23T14:11

2022-05-23T14:34

белоруссия

россия

владимир путин

экономика

александр лукашенко

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Объемы торговли между Россией и Белоруссией в рублях увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин."Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790161358.html

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, владимир путин, экономика, александр лукашенко