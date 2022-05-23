https://ria.ru/20220523/tekhnika-1790141921.html
Парк коммунальной техники Белгородской области пополнится 113 машинами
Парк коммунальной техники Белгородской области пополнится 113 машинами - РИА Новости, 23.05.2022
Парк коммунальной техники Белгородской области пополнится 113 машинами
Власти Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова до середины августа приобретут ещё 113 единиц коммунальной техники, в том числе... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:07
2022-05-23T13:07
2022-05-23T13:07
белгородская область
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белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 мая – РИА Новости. Власти Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова до середины августа приобретут ещё 113 единиц коммунальной техники, в том числе тракторы, экскаваторы и дробилки, более чем на 490 миллионов рублей, сообщило областное правительство."Как сообщил в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Константин Полежаев, на сумму 490,3 миллиона рублей будет приобретено 75 тракторов, четыре универсальные коммунальные машины, три экскаватора, четыре автобуса, по одному мусоровозу и мадпатчеру, две автоцистерны и 23 мобильные дробилки", - говорится в сообщении.Поставку планируется осуществить до середины августа 2022 года. Всего же из областного бюджета в 2021-2022 годах выделено почти 2,5 миллиарда рублей для приобретения коммунальной техники, дополнительного оборудования к ней и средств малой механизации для нужд муниципальных образований области."Деньги на покупку коммунальной техники выделили огромные, поэтому я должен буду удостовериться, что мы купили лучшую технику из той, которая сейчас есть. При этом напоминаю главам, что старую технику никто не продаёт и не списывает. Она должна быть восстановлена и работать. У нас много сёл, где эта техника пригодится", — обратился к главам муниципалитетов губернатор Гладков, подчеркнув, что лично будет удаленно контролировать работу техники.Всего в 2021-2022 годах в регионе уже приобрели или запланировали к покупке 814 единиц коммунальной техники. К 20 мая в муниципалитеты уже было передано 678 единиц.
https://ria.ru/20220520/vyplata-1789778767.html
https://ria.ru/20220518/avtomobili-1789225028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область
Парк коммунальной техники Белгородской области пополнится 113 машинами
Парк коммунальной техники Белгородской области пополнится 113 машинами
БЕЛГОРОД, 23 мая – РИА Новости.
Власти Белгородской области по поручению губернатора Вячеслава Гладкова до середины августа приобретут ещё 113 единиц коммунальной техники, в том числе тракторы, экскаваторы и дробилки, более чем на 490 миллионов рублей, сообщило
областное правительство.
"Как сообщил в ходе оперативного совещания заместитель губернатора Константин Полежаев, на сумму 490,3 миллиона рублей будет приобретено 75 тракторов, четыре универсальные коммунальные машины, три экскаватора, четыре автобуса, по одному мусоровозу и мадпатчеру, две автоцистерны и 23 мобильные дробилки", - говорится в сообщении.
Поставку планируется осуществить до середины августа 2022 года. Всего же из областного бюджета в 2021-2022 годах выделено почти 2,5 миллиарда рублей для приобретения коммунальной техники, дополнительного оборудования к ней и средств малой механизации для нужд муниципальных образований области.
"Деньги на покупку коммунальной техники выделили огромные, поэтому я должен буду удостовериться, что мы купили лучшую технику из той, которая сейчас есть. При этом напоминаю главам, что старую технику никто не продаёт и не списывает. Она должна быть восстановлена и работать. У нас много сёл, где эта техника пригодится", — обратился к главам муниципалитетов губернатор Гладков, подчеркнув, что лично будет удаленно контролировать работу техники.
Всего в 2021-2022 годах в регионе уже приобрели или запланировали к покупке 814 единиц коммунальной техники. К 20 мая в муниципалитеты уже было передано 678 единиц.