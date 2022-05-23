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Священника Львовской епархии облили зеленкой во время службы - РИА Новости, 23.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220523/svyaschennik-1790062536.html
Священника Львовской епархии облили зеленкой во время службы
Священника Львовской епархии облили зеленкой во время службы - РИА Новости, 23.05.2022
Священника Львовской епархии облили зеленкой во время службы
Священника города Стрый во Львовской области Украины неизвестные облили зеленкой во время литургии, сообщает информационно-просветительский отдел канонической... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T01:11
2022-05-23T04:00
религия
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Священника города Стрый во Львовской области Украины неизвестные облили зеленкой во время литургии, сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата со ссылкой на сообщение его дочери в соцсети.По словам дочери священника, зеленку в лицо настоятелю храма протоиерею Владимиру Мандзюку плеснули "так называемые националисты, которые захватывают наши храмы"."Наши батюшки молятся о наших солдатах, нашей стране. Мы молимся на церковно-славянском языке, помогаем чем можем - деньгами и гуманитарной помощью", - цитирует УПЦ сообщение дочери священнослужителя.В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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украина
01:11 23.05.2022 (обновлено: 04:00 23.05.2022)
 
Священника Львовской епархии облили зеленкой во время службы

На Украине священнику Львовской епархии Мандзюку плеснули в лицо зеленкой во время службы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСвященнослужители
Священнослужители - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Священника города Стрый во Львовской области Украины неизвестные облили зеленкой во время литургии, сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата со ссылкой на сообщение его дочери в соцсети.
По словам дочери священника, зеленку в лицо настоятелю храма протоиерею Владимиру Мандзюку плеснули "так называемые националисты, которые захватывают наши храмы".
"Наши батюшки молятся о наших солдатах, нашей стране. Мы молимся на церковно-славянском языке, помогаем чем можем - деньгами и гуманитарной помощью", - цитирует УПЦ сообщение дочери священнослужителя.
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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