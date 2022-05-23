https://ria.ru/20220523/subsidii-1790169507.html
В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг
В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 23.05.2022
В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг
Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг увеличат в Алтайском крае в связи увеличением предельных цен на уголь, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:36
2022-05-23T14:36
2022-05-23T14:36
алтайский край
жкх
общество
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_25a00337591a313f4d5d5fc9cc611ef0.jpg
БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг увеличат в Алтайском крае в связи увеличением предельных цен на уголь, сообщает пресс-служба регионального правительства."В связи с индексацией предельных цен на уголь с 1 июня этого года более 20 тысячам семей будет произведен перерасчет размеров субсидий в сторону увеличения. Гражданам, имеющим льготное основание при приобретении угля, начиная с 1 июня, компенсация будет рассчитываться в пределах новых утвержденных цен", - сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина.Повышенные субсидии получат около 80 тысяч льготников региона.Максимальные цены на твердое топливо всех сортов с 1 июня проиндексируют на 21,4%. Новые цены учтут при назначении субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_745c78f19218e18562659bc7ba0e3f54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, общество, алтайский край
В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг
В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг
БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости.
Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг увеличат в Алтайском крае в связи увеличением предельных цен на уголь, сообщает
пресс-служба регионального правительства.
"В связи с индексацией предельных цен на уголь с 1 июня этого года более 20 тысячам семей будет произведен перерасчет размеров субсидий в сторону увеличения. Гражданам, имеющим льготное основание при приобретении угля, начиная с 1 июня, компенсация будет рассчитываться в пределах новых утвержденных цен", - сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина.
Повышенные субсидии получат около 80 тысяч льготников региона.
Максимальные цены на твердое топливо всех сортов с 1 июня проиндексируют на 21,4%. Новые цены учтут при назначении субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.