https://ria.ru/20220523/subsidii-1790169507.html

В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг

В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 23.05.2022

В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг

Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг увеличат в Алтайском крае в связи увеличением предельных цен на уголь, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:36

2022-05-23T14:36

2022-05-23T14:36

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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг увеличат в Алтайском крае в связи увеличением предельных цен на уголь, сообщает пресс-служба регионального правительства."В связи с индексацией предельных цен на уголь с 1 июня этого года более 20 тысячам семей будет произведен перерасчет размеров субсидий в сторону увеличения. Гражданам, имеющим льготное основание при приобретении угля, начиная с 1 июня, компенсация будет рассчитываться в пределах новых утвержденных цен", - сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина.Повышенные субсидии получат около 80 тысяч льготников региона.Максимальные цены на твердое топливо всех сортов с 1 июня проиндексируют на 21,4%. Новые цены учтут при назначении субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

https://ria.ru/20220516/altay-1788811603.html

алтайский край

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

жкх, общество, алтайский край