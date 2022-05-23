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В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 23.05.2022
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В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг
В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 23.05.2022
В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг
Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг увеличат в Алтайском крае в связи увеличением предельных цен на уголь, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:36
2022-05-23T14:36
алтайский край
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общество
алтайский край
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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг увеличат в Алтайском крае в связи увеличением предельных цен на уголь, сообщает пресс-служба регионального правительства."В связи с индексацией предельных цен на уголь с 1 июня этого года более 20 тысячам семей будет произведен перерасчет размеров субсидий в сторону увеличения. Гражданам, имеющим льготное основание при приобретении угля, начиная с 1 июня, компенсация будет рассчитываться в пределах новых утвержденных цен", - сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина.Повышенные субсидии получат около 80 тысяч льготников региона.Максимальные цены на твердое топливо всех сортов с 1 июня проиндексируют на 21,4%. Новые цены учтут при назначении субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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жкх, общество, алтайский край
14:36 23.05.2022
 
В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг

В Алтайском крае увеличат размер субсидий для оплаты коммунальных услуг

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг увеличат в Алтайском крае в связи увеличением предельных цен на уголь, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В связи с индексацией предельных цен на уголь с 1 июня этого года более 20 тысячам семей будет произведен перерасчет размеров субсидий в сторону увеличения. Гражданам, имеющим льготное основание при приобретении угля, начиная с 1 июня, компенсация будет рассчитываться в пределах новых утвержденных цен", - сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина.
Повышенные субсидии получат около 80 тысяч льготников региона.
Максимальные цены на твердое топливо всех сортов с 1 июня проиндексируют на 21,4%. Новые цены учтут при назначении субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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