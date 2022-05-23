https://ria.ru/20220523/stroitelstvo-1790219011.html

На Ставрополье летом приступят к строительству 28 объектов здравоохранения

На Ставрополье летом приступят к строительству 28 объектов здравоохранения - РИА Новости, 23.05.2022

На Ставрополье летом приступят к строительству 28 объектов здравоохранения

В Ставропольском крае летом этого года в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Ставропольского края" национального... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:14

2022-05-23T17:14

2022-05-23T17:14

ставропольский край

строительство

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае летом этого года в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Ставропольского края" национального проекта "Здравоохранение" начнется строительство еще 28 медучреждений первичного звена здравоохранения, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры.На данный момент ведется работа по определению подрядчиков, которые займутся реализацией проектов. В Минстрое напомнили, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае стартовала в 2021 году. Сейчас на этапе строительства 19 объектов, большая часть из которых в завершающей стадии."Среди новых объектов 22 фельдшерско-акушерских пункта, две поликлиники, два офиса врача общей практики, больница и амбулатория", - сказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.Строительные работы начнутся в 12 округах Ставрополья. Всего в этом году на строительство объектов здравоохранение в регионе из консолидированного бюджета предусмотрены почти 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220512/stavropole-1788182682.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

строительство, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), здоровье - общество