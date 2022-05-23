https://ria.ru/20220523/stroitelstvo-1790219011.html
На Ставрополье летом приступят к строительству 28 объектов здравоохранения
На Ставрополье летом приступят к строительству 28 объектов здравоохранения - РИА Новости, 23.05.2022
На Ставрополье летом приступят к строительству 28 объектов здравоохранения
В Ставропольском крае летом этого года в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Ставропольского края" национального... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:14
2022-05-23T17:14
2022-05-23T17:14
ставропольский край
строительство
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае летом этого года в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Ставропольского края" национального проекта "Здравоохранение" начнется строительство еще 28 медучреждений первичного звена здравоохранения, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры.На данный момент ведется работа по определению подрядчиков, которые займутся реализацией проектов. В Минстрое напомнили, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае стартовала в 2021 году. Сейчас на этапе строительства 19 объектов, большая часть из которых в завершающей стадии."Среди новых объектов 22 фельдшерско-акушерских пункта, две поликлиники, два офиса врача общей практики, больница и амбулатория", - сказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.Строительные работы начнутся в 12 округах Ставрополья. Всего в этом году на строительство объектов здравоохранение в регионе из консолидированного бюджета предусмотрены почти 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220512/stavropole-1788182682.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), здоровье - общество
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае летом этого года в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Ставропольского края" национального проекта "Здравоохранение" начнется строительство еще 28 медучреждений первичного звена здравоохранения, сообщает краевое министерство строительства и архитектуры.
На данный момент ведется работа по определению подрядчиков, которые займутся реализацией проектов.
В Минстрое
напомнили, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае стартовала в 2021 году. Сейчас на этапе строительства 19 объектов, большая часть из которых в завершающей стадии.
"Среди новых объектов 22 фельдшерско-акушерских пункта, две поликлиники, два офиса врача общей практики, больница и амбулатория", - сказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.
Строительные работы начнутся в 12 округах Ставрополья.
Всего в этом году на строительство объектов здравоохранение в регионе из консолидированного бюджета предусмотрены почти 5 миллиардов рублей.