https://ria.ru/20220523/stavka-1790121318.html

Галушка призвал снизить ключевую ставку сразу до трех процентов

Галушка призвал снизить ключевую ставку сразу до трех процентов - РИА Новости, 23.05.2022

Галушка призвал снизить ключевую ставку сразу до трех процентов

Замедление недельной инфляции в РФ на второй неделе мая дает основания ЦБ резко снизить ключевую ставку – сразу на 11 процентных пунктов, до 3% годовых,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:04

2022-05-23T12:04

2022-05-23T12:04

экономика

россия

европа

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Замедление недельной инфляции в РФ на второй неделе мая дает основания ЦБ резко снизить ключевую ставку – сразу на 11 процентных пунктов, до 3% годовых, полагает заместитель секретаря ОП РФ, экс-министр по развитию Дальнего Востока, экономист Александр Галушка.Инфляция в РФ на неделе с 5 по 13 мая, по данным Росстата, замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее. При этом с начала года потребительские цены выросли на 11,84%.По словам Галушки, такой уровень недельной инфляции, если он сохранится в течение года, соответствует годовому темпу роста цен на 2,8%."В конце февраля – начала марта цены выросли, был скачок инфляции в связи с ажиотажным спросом. Он был большой, этот скачок цен - в годовом исчислении это более 100% годовых. Но за два с половиной месяца у нас темпы роста инфляции снизились до значений самых низких в Европе. В годовом исчислении 2,8%", – сказал Галушка в эфире "Соловьев-Live".По мнению экономиста, положительные тенденции проводимой экономической политики необходимо немедленно развивать и усиливать. "Что сейчас очень важно сделать на фоне такой низкой инфляции – не ждать следующего года, а уже сегодня снижать ставку рефинансирования ЦБ, ключевую ставку. Если инфляция 2,8% в годовом исчислении, то ставка должна быть 3 и менее процента", – считает он.ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, а в конце апреля - до 14%.Решительное снижение ставки, по словам экономиста, нужны как "кровь и воздух нашей экономике". "Потому что с 14% ставками экономические войны не выигрываются. Столь низкая инфляция – точно основание для снижения ставки", - сказал Галушка. При этом, по его словам, Центробанк обязан регулировать структуру кредита и развивать не потребительское, а инвестиционное кредитование.

https://ria.ru/20220523/dollar-1790093379.html

https://ria.ru/20220517/stavka-1789013923.html

россия

европа

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)