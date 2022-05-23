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США рассматривают вопрос отмены пошлин на импорт некоторых товаров из Китая - РИА Новости, 23.05.2022
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США рассматривают вопрос отмены пошлин на импорт некоторых товаров из Китая
США рассматривают вопрос отмены пошлин на импорт некоторых товаров из Китая - РИА Новости, 23.05.2022
США рассматривают вопрос отмены пошлин на импорт некоторых товаров из Китая
Президент США Джо Байден подтвердил, что вопрос относительно возможности отмены пошлин на импорт ряда товаров из Китая, введенных при предыдущем американском... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:46
2022-05-23T11:28
в мире
сша
джо байден
фумио кисида
джанет йеллен
япония
китай
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что вопрос относительно возможности отмены пошлин на импорт ряда товаров из Китая, введенных при предыдущем американском президенте Дональде Трампе, "находится на рассмотрении".В ходе его совместной пресс-конференции по итогам саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой американский журналист попросил Байдена прокомментировать фразу главы американского минфина Джанет Йеллен относительно того, что ряд тарифов на импортируемые китайские товары наносит больше вреда потребителям в США."Мы не вводили ни один из тех тарифов. Они были введены прошлой администрацией, и они находятся в стадии рассмотрения", - ответил он на вопрос о том, рассматривается возможность отмены ряда пошлин.США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".В декабре прошлого года минкоммерции КНР заявило, что за два года действия первой фазы договора Китай приложил немало усилий для преодоления экономических последствий пандемии, чтобы соблюсти все двусторонние договоренности. В Пекине выразили надежду, что США сделают все необходимое для создания благоприятных условий для дальнейшего расширения двусторонней торговли.
https://ria.ru/20220519/evropa-1789417735.html
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в мире, сша, джо байден, фумио кисида, джанет йеллен, япония, китай
08:46 23.05.2022 (обновлено: 11:28 23.05.2022)
 
США рассматривают вопрос отмены пошлин на импорт некоторых товаров из Китая

Байден: США рассматривают вопрос отмены пошлин на импорт некоторых товаров из Китая

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что вопрос относительно возможности отмены пошлин на импорт ряда товаров из Китая, введенных при предыдущем американском президенте Дональде Трампе, "находится на рассмотрении".
В ходе его совместной пресс-конференции по итогам саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой американский журналист попросил Байдена прокомментировать фразу главы американского минфина Джанет Йеллен относительно того, что ряд тарифов на импортируемые китайские товары наносит больше вреда потребителям в США.
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"Мы не вводили ни один из тех тарифов. Они были введены прошлой администрацией, и они находятся в стадии рассмотрения", - ответил он на вопрос о том, рассматривается возможность отмены ряда пошлин.
США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, согласно которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары на 250 миллиардов долларов в год наряду с 7,5% на товары на 120 миллиардов.
Соглашение также предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, а еще 35-40 миллиардов за два года Китай должен потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому знаменателю".
В декабре прошлого года минкоммерции КНР заявило, что за два года действия первой фазы договора Китай приложил немало усилий для преодоления экономических последствий пандемии, чтобы соблюсти все двусторонние договоренности. В Пекине выразили надежду, что США сделают все необходимое для создания благоприятных условий для дальнейшего расширения двусторонней торговли.
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В миреСШАДжо БайденФумио КисидаДжанет ЙелленЯпонияКитай
 
 
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