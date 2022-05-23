https://ria.ru/20220523/spetsoperatsiya-1790106399.html
Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север"
Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север" - РИА Новости, 23.05.2022
Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север"
ВС РФ крылатыми ракетами поразили узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:03
2022-05-23T11:03
2022-05-23T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
соледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785278587_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ea48559214cb3ebfd5fee62436ca79c.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВС РФ крылатыми ракетами поразили узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220523/grad-1790106559.html
донецкая народная республика
соледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785278587_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d358b6ea74c9461a941fe964081a1c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, соледар
11:03 23.05.2022 (обновлено: 11:30 23.05.2022)
Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север"
Минобороны: ВС России уничтожили узел связи группы "Север" и 48 районов живой силы ВСУ