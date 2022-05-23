https://ria.ru/20220523/spetsoperatsiya-1790106399.html

Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север"

Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север" - РИА Новости, 23.05.2022

Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север"

ВС РФ крылатыми ракетами поразили узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:03

2022-05-23T11:03

2022-05-23T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

соледар

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВС РФ крылатыми ракетами поразили узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220523/grad-1790106559.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, соледар