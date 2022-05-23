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Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север" - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/spetsoperatsiya-1790106399.html
Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север"
Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север" - РИА Новости, 23.05.2022
Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север"
ВС РФ крылатыми ракетами поразили узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:03
2022-05-23T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
соледар
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВС РФ крылатыми ракетами поразили узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики", - сказал генерал.
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донецкая народная республика
соледар
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в мире, донецкая народная республика, соледар
11:03 23.05.2022 (обновлено: 11:30 23.05.2022)
 
Российские военные уничтожили узел связи украинской группы "Север"

Минобороны: ВС России уничтожили узел связи группы "Север" и 48 районов живой силы ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. ВС РФ крылатыми ракетами поразили узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы "Север" в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики", - сказал генерал.
Минобороны РФ об уничтожении ракет Точка-У и РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСоледар
 
 
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