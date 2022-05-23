https://ria.ru/20220523/sotrudnichestvo-1790078369.html

Мали намерена вывести торговое сотрудничество с Россией на новый уровень

Мали намерена вывести торговое сотрудничество с Россией на новый уровень - РИА Новости, 23.05.2022

Мали намерена вывести торговое сотрудничество с Россией на новый уровень

Мали намерена вывести торговое сотрудничество с РФ на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:03

2022-05-23T09:03

2022-05-23T09:07

в мире

мали

абдулай диоп

россия

сергей лавров

олег озеров

москва

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758730047_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_0e0f58ad705f1528b943e90685413a44.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мали намерена вывести торговое сотрудничество с РФ на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.В пятницу прошли переговоры главы МИД Мали и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе которых обсуждались поставки из России в африканскую страну пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов."Я приехал в Москву во главе важной министерской делегации, в которую вошли также министр экономики и финансов, министр транспорта и инфраструктуры и министр энергетики и водоснабжения. Основная цель визита состоит в том, чтобы обеспечить сотрудничество с Россией в новых областях. Сотрудничество в сфере безопасности уже налажено и продвигается хорошо, теперь нам нужно укрепить экономическое и торговое партнерство", - заявил глава МИД Мали."Мы хотели бы найти способы стимулировать торговлю, снабжение Мали необходимыми товарами, а именно пшеницей, удобрениями, нефтепродуктами, цементом - все это для нас сейчас труднодоступно. Мы хотели бы работать над обеспечением поставок этих категорий товаров из России в Мали", - пояснил он.Абдулай Диоп подчеркнул, что из-за негативного воздействия санкций, введённых против Мали государствами Западной Африки и Евросоюзом, а также угрозы продовольственного кризиса, вызванного ситуацией на Украине, руководству Мали пришлось на государственном уровне обратиться к России за помощью."Нам приходится защищать нашу страну и наш народ, чтобы обеспечить доступ к этим стратегическим ресурсам. Обычно подобные сделки осуществляются частными компаниями, но мы выводим наше сотрудничество на государственный уровень, поскольку эти категории - пшеница, топливо и удобрения – носят стратегический характер. Ведь когда цена на хлеб в стране растет, это может вызвать волнения. Поэтому мы обратились к России за помощью и удовлетворены теми договоренностями, которых удалось достичь в Москве", - отметил он.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил РИА Новости, что ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220520/mali-1789722015.html

https://ria.ru/20220520/mali-1789716900.html

https://ria.ru/20220516/mali-1788713134.html

мали

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мали, абдулай диоп, россия, сергей лавров, олег озеров, москва, украина, оон