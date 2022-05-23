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Мали намерена вывести торговое сотрудничество с Россией на новый уровень - РИА Новости, 23.05.2022
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Мали намерена вывести торговое сотрудничество с Россией на новый уровень
Мали намерена вывести торговое сотрудничество с Россией на новый уровень - РИА Новости, 23.05.2022
Мали намерена вывести торговое сотрудничество с Россией на новый уровень
Мали намерена вывести торговое сотрудничество с РФ на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:03
2022-05-23T09:07
в мире
мали
абдулай диоп
россия
сергей лавров
олег озеров
москва
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мали намерена вывести торговое сотрудничество с РФ на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.В пятницу прошли переговоры главы МИД Мали и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе которых обсуждались поставки из России в африканскую страну пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов."Я приехал в Москву во главе важной министерской делегации, в которую вошли также министр экономики и финансов, министр транспорта и инфраструктуры и министр энергетики и водоснабжения. Основная цель визита состоит в том, чтобы обеспечить сотрудничество с Россией в новых областях. Сотрудничество в сфере безопасности уже налажено и продвигается хорошо, теперь нам нужно укрепить экономическое и торговое партнерство", - заявил глава МИД Мали."Мы хотели бы найти способы стимулировать торговлю, снабжение Мали необходимыми товарами, а именно пшеницей, удобрениями, нефтепродуктами, цементом - все это для нас сейчас труднодоступно. Мы хотели бы работать над обеспечением поставок этих категорий товаров из России в Мали", - пояснил он.Абдулай Диоп подчеркнул, что из-за негативного воздействия санкций, введённых против Мали государствами Западной Африки и Евросоюзом, а также угрозы продовольственного кризиса, вызванного ситуацией на Украине, руководству Мали пришлось на государственном уровне обратиться к России за помощью."Нам приходится защищать нашу страну и наш народ, чтобы обеспечить доступ к этим стратегическим ресурсам. Обычно подобные сделки осуществляются частными компаниями, но мы выводим наше сотрудничество на государственный уровень, поскольку эти категории - пшеница, топливо и удобрения – носят стратегический характер. Ведь когда цена на хлеб в стране растет, это может вызвать волнения. Поэтому мы обратились к России за помощью и удовлетворены теми договоренностями, которых удалось достичь в Москве", - отметил он.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил РИА Новости, что ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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в мире, мали, абдулай диоп, россия, сергей лавров, олег озеров, москва, украина, оон
09:03 23.05.2022 (обновлено: 09:07 23.05.2022)
 
Мали намерена вывести торговое сотрудничество с Россией на новый уровень

Глава МИД Диоп: Мали намерена вывести торговое сотрудничество с Россией на новый уровень

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мали Абдулай Диоп
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мали намерена вывести торговое сотрудничество с РФ на новый уровень, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
В пятницу прошли переговоры главы МИД Мали и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе которых обсуждались поставки из России в африканскую страну пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов.
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"Я приехал в Москву во главе важной министерской делегации, в которую вошли также министр экономики и финансов, министр транспорта и инфраструктуры и министр энергетики и водоснабжения. Основная цель визита состоит в том, чтобы обеспечить сотрудничество с Россией в новых областях. Сотрудничество в сфере безопасности уже налажено и продвигается хорошо, теперь нам нужно укрепить экономическое и торговое партнерство", - заявил глава МИД Мали.
"Мы хотели бы найти способы стимулировать торговлю, снабжение Мали необходимыми товарами, а именно пшеницей, удобрениями, нефтепродуктами, цементом - все это для нас сейчас труднодоступно. Мы хотели бы работать над обеспечением поставок этих категорий товаров из России в Мали", - пояснил он.
Абдулай Диоп подчеркнул, что из-за негативного воздействия санкций, введённых против Мали государствами Западной Африки и Евросоюзом, а также угрозы продовольственного кризиса, вызванного ситуацией на Украине, руководству Мали пришлось на государственном уровне обратиться к России за помощью.
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"Нам приходится защищать нашу страну и наш народ, чтобы обеспечить доступ к этим стратегическим ресурсам. Обычно подобные сделки осуществляются частными компаниями, но мы выводим наше сотрудничество на государственный уровень, поскольку эти категории - пшеница, топливо и удобрения – носят стратегический характер. Ведь когда цена на хлеб в стране растет, это может вызвать волнения. Поэтому мы обратились к России за помощью и удовлетворены теми договоренностями, которых удалось достичь в Москве", - отметил он.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил РИА Новости, что ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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