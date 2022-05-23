Рейтинг@Mail.ru
Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/skandinaviya-1790061182.html
Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии
Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - РИА Новости, 23.05.2022
Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии
Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании, говорится в исследовании РИА... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T00:32
2022-05-23T00:33
европа
нидерланды
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151428/05/1514280539_0:45:3084:1779_1920x0_80_0_0_5134755114003082701ea4fb4a78b623.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании, говорится в исследовании РИА Новости*."Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчёте на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдётся в 137 рублей. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Дания, Нидерланды и Испания. В этих странах кубометр газа стоит более 80 рублей", - свидетельствует рейтинга стран по доступности газа для населения, который подготовили эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчёте на рубли. Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан, уточняется в исследовании.Аналитики отмечают, что приведённые ими объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объёмов потребления газа семьёй, наличия газовых плит и прочего.Европейский рынок газа в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых странах привёл к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке - голландской TTF - за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров. При этом в декабре цена пару дней превышала 2000 долларов, что на тот момент являлось историческим рекордом.Одной из причин роста цен стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке в период активного заполнения газохранилищ стала ощущаться нехватка газа. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2 и заставили потребителей замещать угольную генерацию газовой.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20220523/reyting_gaz-1789984976.html
https://ria.ru/20220522/gaz-1789976640.html
европа
нидерланды
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151428/05/1514280539_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_6eb169fbf51a97b6f0235add7c80eabd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, нидерланды, норвегия, в мире
00:32 23.05.2022 (обновлено: 00:33 23.05.2022)
 
Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии

Самый дорогой газ в Европе покупают жители Швеции и Дании

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГазовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Газовое оборудование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании, говорится в исследовании РИА Новости*.
"Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчёте на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдётся в 137 рублей. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Дания, Нидерланды и Испания. В этих странах кубометр газа стоит более 80 рублей", - свидетельствует рейтинга стран по доступности газа для населения, который подготовили эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
Рейтинг стран по доступности газа для населения
00:10Инфографика
Рейтинг стран по доступности природного газа для населения
Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчёте на рубли. Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан, уточняется в исследовании.
Аналитики отмечают, что приведённые ими объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объёмов потребления газа семьёй, наличия газовых плит и прочего.
Европейский рынок газа в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых странах привёл к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке - голландской TTF - за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров. При этом в декабре цена пару дней превышала 2000 долларов, что на тот момент являлось историческим рекордом.
Одной из причин роста цен стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке в период активного заполнения газохранилищ стала ощущаться нехватка газа. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2 и заставили потребителей замещать угольную генерацию газовой.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
Вчера, 03:55
Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе
 
ЕвропаНидерландыНорвегияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала