https://ria.ru/20220523/skandinaviya-1790061182.html

Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии

Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - РИА Новости, 23.05.2022

Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии

Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании, говорится в исследовании РИА... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T00:32

2022-05-23T00:32

2022-05-23T00:33

европа

нидерланды

норвегия

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании, говорится в исследовании РИА Новости*."Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчёте на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдётся в 137 рублей. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Дания, Нидерланды и Испания. В этих странах кубометр газа стоит более 80 рублей", - свидетельствует рейтинга стран по доступности газа для населения, который подготовили эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчёте на рубли. Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан, уточняется в исследовании.Аналитики отмечают, что приведённые ими объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объёмов потребления газа семьёй, наличия газовых плит и прочего.Европейский рынок газа в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых странах привёл к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке - голландской TTF - за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров. При этом в декабре цена пару дней превышала 2000 долларов, что на тот момент являлось историческим рекордом.Одной из причин роста цен стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке в период активного заполнения газохранилищ стала ощущаться нехватка газа. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2 и заставили потребителей замещать угольную генерацию газовой.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20220523/reyting_gaz-1789984976.html

https://ria.ru/20220522/gaz-1789976640.html

европа

нидерланды

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, нидерланды, норвегия, в мире