Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады Шуфрич вернулся на Украину - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/shufrich-1790205473.html
Депутат Рады Шуфрич вернулся на Украину
Депутат Рады Шуфрич вернулся на Украину - РИА Новости, 23.05.2022
Депутат Рады Шуфрич вернулся на Украину
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич сообщил, что вернулся на Украину из Европы. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:25
2022-05-23T16:32
в мире
украина
нестор шуфрич
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e92a4bdad6aec13c061a12ddf513e79b.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич сообщил, что вернулся на Украину из Европы.Шуфрич покинул страну 13 мая. По словам депутата, он выезжал за границу в связи с необходимостью провести медобследование одного из троих детей. "Никаких вопросов на границе ко мне не было. Уже в Украине", - сообщил Шуфрич украинскому изданию "Страна.ua". Издание также опубликовало фото Шуфрича на границе.В начале марта украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с Шуфричем. Сам депутат на следующий день заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась.
https://ria.ru/20220305/shufrich-1776685019.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152305/31/1523053171_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_62acd6800cff171289ac9a5bef7ff17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь
16:25 23.05.2022 (обновлено: 16:32 23.05.2022)
 
Депутат Рады Шуфрич вернулся на Украину

Депутат Рады Шуфрич, ранее, по данным СМИ, уехавший с Украины, вернулся в страну

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНестор Шуфрич
Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Нестор Шуфрич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич сообщил, что вернулся на Украину из Европы.
Шуфрич покинул страну 13 мая. По словам депутата, он выезжал за границу в связи с необходимостью провести медобследование одного из троих детей. "Никаких вопросов на границе ко мне не было. Уже в Украине", - сообщил Шуфрич украинскому изданию "Страна.ua". Издание также опубликовало фото Шуфрича на границе.
В начале марта украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с Шуфричем. Сам депутат на следующий день заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась.
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 11:43
Депутат Рады Кива обвинил коллегу Шуфрича в инсценировке задержания
 
В миреУкраинаНестор ШуфричОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала