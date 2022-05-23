https://ria.ru/20220523/shufrich-1790205473.html

Депутат Рады Шуфрич вернулся на Украину

Депутат Рады Шуфрич вернулся на Украину - РИА Новости, 23.05.2022

Депутат Рады Шуфрич вернулся на Украину

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич сообщил, что вернулся на Украину из Европы. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:25

2022-05-23T16:25

2022-05-23T16:32

в мире

украина

нестор шуфрич

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич сообщил, что вернулся на Украину из Европы.Шуфрич покинул страну 13 мая. По словам депутата, он выезжал за границу в связи с необходимостью провести медобследование одного из троих детей. "Никаких вопросов на границе ко мне не было. Уже в Украине", - сообщил Шуфрич украинскому изданию "Страна.ua". Издание также опубликовало фото Шуфрича на границе.В начале марта украинские СМИ писали, что Шуфрича "взяли в плен" члены "батальона территориальной обороны", якобы созданного экс-президентом Украины Петром Порошенко. По данным издания "Страна.ua", есть версия, что Шуфрича задержали из-за того, что он фотографировал позиции территориальной обороны. Издание в Telegram-канале опубликовало видео, на котором человек в военной форме жестко разговаривает с Шуфричем. Сам депутат на следующий день заявил, что ситуация с его задержанием разрешилась.

https://ria.ru/20220305/shufrich-1776685019.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь