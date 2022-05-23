https://ria.ru/20220523/shkoly-1790061657.html

В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы

В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы - РИА Новости, 23.05.2022

В Петропавловске-Камчатском "заминировали" школы

Все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, идет проверка зданий, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T00:42

2022-05-23T00:42

2022-05-23T00:42

происшествия

петропавловск-камчатский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, идет проверка зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации городского округа.Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ, в которых учатся более 15 тысяч детей. Сообщения о "минировании" образовательных учреждений на Камчатке приходят регулярно с 26 января.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220517/khabarovsk-1788923106.html

петропавловск-камчатский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, петропавловск-камчатский, россия