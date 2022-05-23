https://ria.ru/20220523/rubezhnoe-1790069086.html

В ЛНР заявили о 500 погибших жителях Рубежного

В ЛНР заявили о 500 погибших жителях Рубежного - РИА Новости, 23.05.2022

В ЛНР заявили о 500 погибших жителях Рубежного

В результате активных боевых действий и обстрелов в городе Рубежное погибли не менее 500 мирных жителей, сообщил РИА Новости член правления луганской... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T06:07

2022-05-23T06:07

2022-05-23T07:10

специальная военная операция на украине

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рубежное

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. В результате активных боевых действий и обстрелов в городе Рубежное погибли не менее 500 мирных жителей, сообщил РИА Новости член правления луганской организации "Не забудем, не простим" Сергей Белов.По его данным, 350 умерших и погибших в апреле-мае мирных горожан записаны в реестре умерших, которые вели самоорганизовавшиеся местные жители. Еще 100-150 человек или даже больше закопаны в стихийных захоронениях по всему городу или находятся под завалами и в собственных квартирах.Ранее власти ЛНР заявляли о 400 погибших жителях Рубежного за время боевых действий. Часть из них умерла по естественным причинам, однако также была захоронена стихийно — из-за опасной обстановки организовать похороны на кладбищах было невозможно.На минувшей неделе организация "Не забудем, не простим" начала в Рубежном эксгумацию таких могил. Первыми были эксгумированы останки Дмитрия Лемиша 1974 года рождения и жениха его дочери Виталия Крекина 2001 года рождения. Они пытались выйти из Рубежного в качестве беженцев, однако попали под минометный обстрел и погибли на месте. Местные жители временно похоронили их на месте гибели. По данным организации, дочь Лемиша также погибла в ходе боевых действий, однако в другой день.

https://ria.ru/20220521/rubezhnoe-1789875732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, рубежное, луганская народная республика, украина