https://ria.ru/20220523/rubezhnoe-1790069086.html
В ЛНР заявили о 500 погибших жителях Рубежного
В ЛНР заявили о 500 погибших жителях Рубежного - РИА Новости, 23.05.2022
В ЛНР заявили о 500 погибших жителях Рубежного
В результате активных боевых действий и обстрелов в городе Рубежное погибли не менее 500 мирных жителей, сообщил РИА Новости член правления луганской... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T06:07
2022-05-23T06:07
2022-05-23T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. В результате активных боевых действий и обстрелов в городе Рубежное погибли не менее 500 мирных жителей, сообщил РИА Новости член правления луганской организации "Не забудем, не простим" Сергей Белов.По его данным, 350 умерших и погибших в апреле-мае мирных горожан записаны в реестре умерших, которые вели самоорганизовавшиеся местные жители. Еще 100-150 человек или даже больше закопаны в стихийных захоронениях по всему городу или находятся под завалами и в собственных квартирах.Ранее власти ЛНР заявляли о 400 погибших жителях Рубежного за время боевых действий. Часть из них умерла по естественным причинам, однако также была захоронена стихийно — из-за опасной обстановки организовать похороны на кладбищах было невозможно.На минувшей неделе организация "Не забудем, не простим" начала в Рубежном эксгумацию таких могил. Первыми были эксгумированы останки Дмитрия Лемиша 1974 года рождения и жениха его дочери Виталия Крекина 2001 года рождения. Они пытались выйти из Рубежного в качестве беженцев, однако попали под минометный обстрел и погибли на месте. Местные жители временно похоронили их на месте гибели. По данным организации, дочь Лемиша также погибла в ходе боевых действий, однако в другой день.
https://ria.ru/20220521/rubezhnoe-1789875732.html
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РИА Новости
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в мире, рубежное, луганская народная республика, украина
06:07 23.05.2022 (обновлено: 07:10 23.05.2022)
В ЛНР заявили о 500 погибших жителях Рубежного
Член организации "Не забудем, не простим" Белов заявил о 500 погибших жителях Рубежного
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. В результате активных боевых действий и обстрелов в городе Рубежное погибли не менее 500 мирных жителей, сообщил РИА Новости член правления луганской организации "Не забудем, не простим" Сергей Белов.
По его данным, 350 умерших и погибших в апреле-мае мирных горожан записаны в реестре умерших, которые вели самоорганизовавшиеся местные жители. Еще 100-150 человек или даже больше закопаны в стихийных захоронениях по всему городу или находятся под завалами и в собственных квартирах.
"Триста пятьдесят (записаны) в книге. Еще минимум 100-150 пошли мимо книги - подвалы, лесочки и так далее. Я бы сформулировал так: число погибших может оказаться больше 500", - заявил Белов РИА Новости.
Ранее власти ЛНР
заявляли о 400 погибших жителях Рубежного
за время боевых действий. Часть из них умерла по естественным причинам, однако также была захоронена стихийно — из-за опасной обстановки организовать похороны на кладбищах было невозможно.
На минувшей неделе организация "Не забудем, не простим" начала в Рубежном эксгумацию таких могил. Первыми были эксгумированы останки Дмитрия Лемиша 1974 года рождения и жениха его дочери Виталия Крекина 2001 года рождения. Они пытались выйти из Рубежного в качестве беженцев, однако попали под минометный обстрел и погибли на месте. Местные жители временно похоронили их на месте гибели. По данным организации, дочь Лемиша также погибла в ходе боевых действий, однако в другой день.