https://ria.ru/20220523/rptsz-1790259336.html
Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре
Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре - РИА Новости, 23.05.2022
Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре
Архиерейский Собор Русской православной церкви за границей выберет нового главу Церкви 13-21 сентября 2022 года, рассказал РИА Новости управляющий делами... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:06
2022-05-23T20:06
2022-05-23T20:06
религия
русская православная церковь за границей
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:381:3199:2180_1920x0_80_0_0_0e251538185c1ad1437eb02f38b46221.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Архиерейский Собор Русской православной церкви за границей выберет нового главу Церкви 13-21 сентября 2022 года, рассказал РИА Новости управляющий делами канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган."Архиерейский Собор состоится с 13 по 21 сентября. Собор созывается специально для избрания нового Первоиерарха Русской зарубежной церкви", - сказал он.
https://ria.ru/20220516/mitropolit-1788914781.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152931/22/1529312241_0:81:3199:2480_1920x0_80_0_0_58209f05afe4a801453d00f27e3dae1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь за границей, религия
Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре
Протоиерей Серафим Ган: нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе 13-21 сентября