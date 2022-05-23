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Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре - РИА Новости, 23.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220523/rptsz-1790259336.html
Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре
Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре - РИА Новости, 23.05.2022
Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре
Архиерейский Собор Русской православной церкви за границей выберет нового главу Церкви 13-21 сентября 2022 года, рассказал РИА Новости управляющий делами... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:06
2022-05-23T20:06
религия
русская православная церковь за границей
религия
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Архиерейский Собор Русской православной церкви за границей выберет нового главу Церкви 13-21 сентября 2022 года, рассказал РИА Новости управляющий делами канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган."Архиерейский Собор состоится с 13 по 21 сентября. Собор созывается специально для избрания нового Первоиерарха Русской зарубежной церкви", - сказал он.
https://ria.ru/20220516/mitropolit-1788914781.html
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русская православная церковь за границей, религия
20:06 23.05.2022
 
Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре

Протоиерей Серафим Ган: нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе 13-21 сентября

CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skylineПравославная церковь в Нью-Йорке
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skyline
Православная церковь в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Архиерейский Собор Русской православной церкви за границей выберет нового главу Церкви 13-21 сентября 2022 года, рассказал РИА Новости управляющий делами канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.
"Архиерейский Собор состоится с 13 по 21 сентября. Собор созывается специально для избрания нового Первоиерарха Русской зарубежной церкви", - сказал он.
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 23:03Религия
Умер глава РПЦЗ митрополит Иларион
 
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