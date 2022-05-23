https://ria.ru/20220523/rptsz-1790259336.html

Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре

Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре - РИА Новости, 23.05.2022

Нового главу РПЦЗ выберут на Архиерейском Соборе в сентябре

Архиерейский Собор Русской православной церкви за границей выберет нового главу Церкви 13-21 сентября 2022 года, рассказал РИА Новости управляющий делами... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:06

2022-05-23T20:06

2022-05-23T20:06

религия

русская православная церковь за границей

религия

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Архиерейский Собор Русской православной церкви за границей выберет нового главу Церкви 13-21 сентября 2022 года, рассказал РИА Новости управляющий делами канцелярией Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган."Архиерейский Собор состоится с 13 по 21 сентября. Собор созывается специально для избрания нового Первоиерарха Русской зарубежной церкви", - сказал он.

https://ria.ru/20220516/mitropolit-1788914781.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь за границей, религия