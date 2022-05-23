https://ria.ru/20220523/retsessiya-1790094293.html

Байден исключил возможность рецессии в США

Байден исключил возможность рецессии в США - РИА Новости, 23.05.2022

Байден исключил возможность рецессии в США

Президент США Джо Байден отверг возможность начала рецессии в США, добавив, что впервые за последние 40 лет американский ВВП будет расти быстрее, чем в Китае. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:16

2022-05-23T10:16

2022-05-23T10:16

фумио кисида

сша

джорджия

hyundai genesis

япония

samsung group

toyota corolla

в мире

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден отверг возможность начала рецессии в США, добавив, что впервые за последние 40 лет американский ВВП будет расти быстрее, чем в Китае.Отвечая на вопрос американского журналиста в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, нужно ли гражданам США готовиться к возможности возникновения рецессии в США, американский президент ответил: "Нет".Байден подчеркнул, что "впервые за 40 лет ВВП США будет расти быстрее, чем в Китае"."Послушайте. Мы добились значительного прогресса в том, чтобы обеспечить отсутствие запасных вариантов в цепочке поставок. Около 8 тысяч рабочих мест будет создано Hyundai в Джорджии, около 3 тысяч рабочих мест в Техасе – компанией Samsung, 17 миллиардов долларов инвестиций. Toyota обеспечит 1700 рабочих мест в Северной Каролине. Мы создали около миллиона новых рабочих мест в сфере аккумуляторных технологий", - отметил американский лидер."Означает ли это, что у нас нет проблем? У нас есть. И у остального мира они есть. Но без таких последствий, как для всего остального мира", - добавил он.

https://ria.ru/20220511/benzin-1787898986.html

https://ria.ru/20220512/tseny-1788151702.html

сша

джорджия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

фумио кисида, сша, джорджия, hyundai genesis, япония, samsung group, toyota corolla, в мире, джо байден