https://ria.ru/20220523/retsessiya-1790094293.html
Байден исключил возможность рецессии в США
Байден исключил возможность рецессии в США - РИА Новости, 23.05.2022
Байден исключил возможность рецессии в США
Президент США Джо Байден отверг возможность начала рецессии в США, добавив, что впервые за последние 40 лет американский ВВП будет расти быстрее, чем в Китае. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:16
2022-05-23T10:16
2022-05-23T10:16
фумио кисида
сша
джорджия
hyundai genesis
япония
samsung group
toyota corolla
в мире
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден отверг возможность начала рецессии в США, добавив, что впервые за последние 40 лет американский ВВП будет расти быстрее, чем в Китае.Отвечая на вопрос американского журналиста в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, нужно ли гражданам США готовиться к возможности возникновения рецессии в США, американский президент ответил: "Нет".Байден подчеркнул, что "впервые за 40 лет ВВП США будет расти быстрее, чем в Китае"."Послушайте. Мы добились значительного прогресса в том, чтобы обеспечить отсутствие запасных вариантов в цепочке поставок. Около 8 тысяч рабочих мест будет создано Hyundai в Джорджии, около 3 тысяч рабочих мест в Техасе – компанией Samsung, 17 миллиардов долларов инвестиций. Toyota обеспечит 1700 рабочих мест в Северной Каролине. Мы создали около миллиона новых рабочих мест в сфере аккумуляторных технологий", - отметил американский лидер."Означает ли это, что у нас нет проблем? У нас есть. И у остального мира они есть. Но без таких последствий, как для всего остального мира", - добавил он.
https://ria.ru/20220511/benzin-1787898986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фумио кисида, сша, джорджия, hyundai genesis, япония, samsung group, toyota corolla, в мире, джо байден
Байден исключил возможность рецессии в США
Президент США Байден исключил возможность начала рецессии в стране