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Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года - РИА Новости, 23.05.2022
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Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года
Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года - РИА Новости, 23.05.2022
Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года
План развития Северного морского пути на период до 2035 года должен быть утвержден до 1 августа, соответствующее поручение президента России Владимира Путина... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:24
2022-05-23T20:56
владимир путин
северный морской путь
россия
северный ледовитый океан
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
госдума рф
арктика
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. План развития Северного морского пути на период до 2035 года должен быть утвержден до 1 августа, соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.Программой предусматривается определение сроков и объемов поставок (осуществляемых прежде всего российскими организациями) судов ледокольного флота, грузовых кораблей ледового класса, техники для аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока.Помимо этого, правительство должно до 15 июля внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путем "Росатомом".Также Путин поручил до 1 июля завершить строительство и ввод в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Она предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане.Кроме того, российский лидер предписал осуществить меры по поддержке жителей Арктики социальной инфраструктурой. Кабинету министров необходимо до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект для регулировки завоза товаров жителям Крайнего Севера путем назначения единого оператора.
https://ria.ru/20210904/kanal-1748682308.html
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россия
северный ледовитый океан
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владимир путин, северный морской путь, россия, северный ледовитый океан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", госдума рф, арктика
20:24 23.05.2022 (обновлено: 20:56 23.05.2022)
 
Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года

Президент Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабочий в морском порту Дудинка
Рабочий в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рабочий в морском порту Дудинка. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. План развития Северного морского пути на период до 2035 года должен быть утвержден до 1 августа, соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Программой предусматривается определение сроков и объемов поставок (осуществляемых прежде всего российскими организациями) судов ледокольного флота, грузовых кораблей ледового класса, техники для аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока.
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Помимо этого, правительство должно до 15 июля внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путем "Росатомом".
Также Путин поручил до 1 июля завершить строительство и ввод в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Она предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане.
Кроме того, российский лидер предписал осуществить меры по поддержке жителей Арктики социальной инфраструктурой. Кабинету министров необходимо до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект для регулировки завоза товаров жителям Крайнего Севера путем назначения единого оператора.
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Владимир ПутинСеверный морской путьРоссияСеверный Ледовитый океанГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Госдума РФАрктика
 
 
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