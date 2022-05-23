https://ria.ru/20220523/razvitie-1790262751.html

Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года

Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года - РИА Новости, 23.05.2022

Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года

План развития Северного морского пути на период до 2035 года должен быть утвержден до 1 августа, соответствующее поручение президента России Владимира Путина... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:24

2022-05-23T20:24

2022-05-23T20:56

владимир путин

северный морской путь

россия

северный ледовитый океан

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

госдума рф

арктика

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. План развития Северного морского пути на период до 2035 года должен быть утвержден до 1 августа, соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.Программой предусматривается определение сроков и объемов поставок (осуществляемых прежде всего российскими организациями) судов ледокольного флота, грузовых кораблей ледового класса, техники для аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока.Помимо этого, правительство должно до 15 июля внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путем "Росатомом".Также Путин поручил до 1 июля завершить строительство и ввод в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Она предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане.Кроме того, российский лидер предписал осуществить меры по поддержке жителей Арктики социальной инфраструктурой. Кабинету министров необходимо до 1 марта 2023 года внести в Госдуму законопроект для регулировки завоза товаров жителям Крайнего Севера путем назначения единого оператора.

https://ria.ru/20210904/kanal-1748682308.html

https://ria.ru/20220419/sevmorput-1784310568.html

россия

северный ледовитый океан

арктика

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владимир путин, северный морской путь, россия, северный ледовитый океан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", госдума рф, арктика