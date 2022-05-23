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В ДНР и ЛНР обезвредили почти десять тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/razminirovanie-1790275847.html
В ДНР и ЛНР обезвредили почти десять тысяч взрывоопасных предметов
В ДНР и ЛНР обезвредили почти десять тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 23.05.2022
В ДНР и ЛНР обезвредили почти десять тысяч взрывоопасных предметов
Российские инженерные войска обезвредили в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч взрывоопасных предметов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:46
2022-05-23T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские инженерные войска обезвредили в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч взрывоопасных предметов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 623,21 гектара (в том числе за сутки – 0,03 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9 364 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 12", - сказал Мизинцев на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
луганская народная республика
украина
донбасс
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:46 23.05.2022
 
В ДНР и ЛНР обезвредили почти десять тысяч взрывоопасных предметов

Минобороны: почти десять тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин
Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские инженерные войска обезвредили в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч взрывоопасных предметов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 623,21 гектара (в том числе за сутки – 0,03 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9 364 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 12", - сказал Мизинцев на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДонбассВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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