https://ria.ru/20220523/razminirovanie-1790275847.html

В ДНР и ЛНР обезвредили почти десять тысяч взрывоопасных предметов

В ДНР и ЛНР обезвредили почти десять тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 23.05.2022

В ДНР и ЛНР обезвредили почти десять тысяч взрывоопасных предметов

Российские инженерные войска обезвредили в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч взрывоопасных предметов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:46

2022-05-23T21:46

2022-05-23T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские инженерные войска обезвредили в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч взрывоопасных предметов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 623,21 гектара (в том числе за сутки – 0,03 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9 364 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 12", - сказал Мизинцев на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

луганская народная республика

украина

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф