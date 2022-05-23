В ДНР и ЛНР обезвредили почти десять тысяч взрывоопасных предметов
Минобороны: почти десять тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин
Военнослужащие подразделения инженерно-саперной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские инженерные войска обезвредили в ДНР и ЛНР почти 10 тысяч взрывоопасных предметов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1 623,21 гектара (в том числе за сутки – 0,03 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9 364 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 12", - сказал Мизинцев на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.