https://ria.ru/20220523/razliv-1790067586.html
В Приморье ликвидировали разлив нефтепродуктов
В Приморье ликвидировали разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 23.05.2022
В Приморье ликвидировали разлив нефтепродуктов
Специалисты ликвидировали разлив мазута в бухте Рудная в Приморье, где образовалось пятно длиной в два километра, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:38
2022-05-23T04:38
2022-05-23T04:38
происшествия
дальнегорский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Специалисты ликвидировали разлив мазута в бухте Рудная в Приморье, где образовалось пятно длиной в два километра, сообщил РИА Новости представитель администрации Дальнегорского городского округа Приморского края.На прошлой неделе во Владивостокской природоохранной прокуратуре сообщали РИА Новости, что специалисты ликвидируют последствия разлива мазута из законсервированного нефтеналивного пирса в бухте Рудная, который, вероятно, зимой разрушился. Протяженность пятна составляла около 2 километров, ширина - порядка 100 метров, произошло загрязнение береговой полосы. Специалисты не выявили фактов гибели водных биоресурсов.Загрязненный грунт, а также нефтепродукты на поверхности воды начали собирать. У места разлива установили боновые заграждения. В Дальнегорском городском округе введен режим повышенной готовности. По данным властей муниципалитета, установлен собственник нефтеналивного пирса, это "Фининвест", связи с представителями компании пока нет."Специалисты морспасслужбы ликвидировали разлив нефтепродуктов в бухте Рудной. Собрано 880 литров нефтесодержащих вод. Видимый загрязненный грунт собран и отожжен. Боновые ограждения оставлены возле пирса на случай возможной утечки", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220517/razliv-1788938529.html
дальнегорский городской округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальнегорский городской округ
В Приморье ликвидировали разлив нефтепродуктов
В бухте Рудная в Приморье ликвидировали разлив мазута
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Специалисты ликвидировали разлив мазута в бухте Рудная в Приморье, где образовалось пятно длиной в два километра, сообщил РИА Новости представитель администрации Дальнегорского городского округа Приморского края.
На прошлой неделе во Владивостокской природоохранной прокуратуре сообщали РИА Новости, что специалисты ликвидируют последствия разлива мазута из законсервированного нефтеналивного пирса в бухте Рудная, который, вероятно, зимой разрушился. Протяженность пятна составляла около 2 километров, ширина - порядка 100 метров, произошло загрязнение береговой полосы. Специалисты не выявили фактов гибели водных биоресурсов.
Загрязненный грунт, а также нефтепродукты на поверхности воды начали собирать. У места разлива установили боновые заграждения. В Дальнегорском городском округе
введен режим повышенной готовности. По данным властей муниципалитета, установлен собственник нефтеналивного пирса, это "Фининвест", связи с представителями компании пока нет.
"Специалисты морспасслужбы ликвидировали разлив нефтепродуктов в бухте Рудной. Собрано 880 литров нефтесодержащих вод. Видимый загрязненный грунт собран и отожжен. Боновые ограждения оставлены возле пирса на случай возможной утечки", - сообщил собеседник агентства.