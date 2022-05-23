https://ria.ru/20220523/rastyazhka-1790099276.html

Корреспондент РИА Новости показал растяжку с гранатой, оставленную ВСУ

Корреспондент РИА Новости показал растяжку с гранатой, оставленную ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022

Корреспондент РИА Новости показал растяжку с гранатой, оставленную ВСУ

Корреспондент РИА Новости показал, какие растяжки с гранатами оставляют военные Украины, отступая на изюмском направлении. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:35

2022-05-23T10:35

2022-05-23T11:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 23 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал, какие растяжки с гранатами оставляют военные Украины, отступая на изюмском направлении."Изюмские леса полны сюрпризов. Вот такие находки, в принципе, случаются. Лесочка тоненькая, еле видно. Если сейчас упадёт ветка (на леску), подует ветерок, то у нас есть три секунды, чтобы добежать. Это граната Ф-1. Поставлена на уровень живота, заметить достаточно сложно", - рассказывает журналист в своем видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.На кадрах видно, что предохранительная чека гранаты, которая препятствует ее срабатыванию, почти вытащена наружу. Это нужно, чтобы тонкая леска могла ее выдернуть до конца при попадании человека в ловушку. В обычном состоянии, чтобы выдернуть чеку из гранаты, нужно разогнуть ее "усики" и приложить достаточно большое усилие.По словам бойцов 208-го полка народной милиции ЛНР, которые несут службу в этом районе, украинские боевики заминировали не только лесные просеки, но и дома местных жителей.Находка обнаружена в лесополосе на севере Донецкой народной республики - в районе поселка Рубцы.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html

украина

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Растяжка в лесу, оставленная украинскими войсками на изюмском направлении Украинские войска, отступая с изюмского направления, оставили много растяжек у населенных пунктов и в лесах. Одну из них случайно нашел корреспондент РИА Новости в лесополосе на севере Донецкой области у поселка Рубцы. По словам бойцов народной армии ЛНР, которые несут здесь службу, украинские боевики заминировали не только лесные просеки, но и дома мирных граждан. 2022-05-23T10:35 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика