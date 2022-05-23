https://ria.ru/20220523/rastyazhka-1790099276.html
Корреспондент РИА Новости показал растяжку с гранатой, оставленную ВСУ
Корреспондент РИА Новости показал растяжку с гранатой, оставленную ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022
Корреспондент РИА Новости показал растяжку с гранатой, оставленную ВСУ
Корреспондент РИА Новости показал, какие растяжки с гранатами оставляют военные Украины, отступая на изюмском направлении. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:35
2022-05-23T10:35
2022-05-23T11:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 23 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал, какие растяжки с гранатами оставляют военные Украины, отступая на изюмском направлении."Изюмские леса полны сюрпризов. Вот такие находки, в принципе, случаются. Лесочка тоненькая, еле видно. Если сейчас упадёт ветка (на леску), подует ветерок, то у нас есть три секунды, чтобы добежать. Это граната Ф-1. Поставлена на уровень живота, заметить достаточно сложно", - рассказывает журналист в своем видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.На кадрах видно, что предохранительная чека гранаты, которая препятствует ее срабатыванию, почти вытащена наружу. Это нужно, чтобы тонкая леска могла ее выдернуть до конца при попадании человека в ловушку. В обычном состоянии, чтобы выдернуть чеку из гранаты, нужно разогнуть ее "усики" и приложить достаточно большое усилие.По словам бойцов 208-го полка народной милиции ЛНР, которые несут службу в этом районе, украинские боевики заминировали не только лесные просеки, но и дома местных жителей.Находка обнаружена в лесополосе на севере Донецкой народной республики - в районе поселка Рубцы.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790105179_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b51f77940cd0e24876f215cc189d8edb.jpg
Растяжка в лесу, оставленная украинскими войсками на изюмском направлении
Украинские войска, отступая с изюмского направления, оставили много растяжек у населенных пунктов и в лесах. Одну из них случайно нашел корреспондент РИА Новости в лесополосе на севере Донецкой области у поселка Рубцы. По словам бойцов народной армии ЛНР, которые несут здесь службу, украинские боевики заминировали не только лесные просеки, но и дома мирных граждан.
2022-05-23T10:35
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
10:35 23.05.2022 (обновлено: 11:03 23.05.2022)
Корреспондент РИА Новости показал растяжку с гранатой, оставленную ВСУ
Корреспондент РИА Новости показал, какие растяжки с гранатами оставляют украинские военные
ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 23 мая - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости показал, какие растяжки с гранатами оставляют военные Украины, отступая на изюмском направлении.
"Изюмские леса полны сюрпризов. Вот такие находки, в принципе, случаются. Лесочка тоненькая, еле видно. Если сейчас упадёт ветка (на леску), подует ветерок, то у нас есть три секунды, чтобы добежать. Это граната Ф-1. Поставлена на уровень живота, заметить достаточно сложно", - рассказывает журналист в своем видео, которое будет опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.
На кадрах видно, что предохранительная чека гранаты, которая препятствует ее срабатыванию, почти вытащена наружу. Это нужно, чтобы тонкая леска могла ее выдернуть до конца при попадании человека в ловушку. В обычном состоянии, чтобы выдернуть чеку из гранаты, нужно разогнуть ее "усики" и приложить достаточно большое усилие.
По словам бойцов 208-го полка народной милиции ЛНР
, которые несут службу в этом районе, украинские боевики заминировали не только лесные просеки, но и дома местных жителей.
Находка обнаружена в лесополосе на севере Донецкой народной республики
- в районе поселка Рубцы.