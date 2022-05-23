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Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу? - РИА Новости, 23.05.2022
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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Четвертый сезон подкаста посвящен финансовым проблемам и способам их решения.
https://ria.ru/20220523/rabotamechty-1790124022.html
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу? - РИА Новости, 23.05.2022
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода.
2022-05-23T12:00
2022-05-23T12:16
страхи
наталья лосева
подкаст
психология богатства
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Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода.
audio/mpeg
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода.
audio/mpeg
Найти ответы на вопросы героине эпизода Екатерине помогают миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Александр ОплачкоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, подкаст, психология богатства, аудио
12:00 23.05.2022 (обновлено: 12:16 23.05.2022)
 

Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?

Страхи
Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода.
Найти ответы на вопросы героине эпизода Екатерине помогают миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.
Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Юлия Мирей
Монтаж: Александр Оплачко
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
СтрахиНаталья ЛосеваПодкастпсихология богатства
 
 
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