https://ria.ru/20220523/rabotamechty-1790124022.html

Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?

Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу? - РИА Новости, 23.05.2022

Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу?

У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода.

2022-05-23T12:00

2022-05-23T12:00

2022-05-23T12:16

страхи

наталья лосева

подкаст

психология богатства

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Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу? У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода. audio/mpeg

Не ищу "дело жизни". Как найти нормальную, оплачиваемую работу? У героини эпизода Екатерины двое детей. Она работала на разных работах, но не долго. Она многое умеет и многое нравится, но ничего сильно "не зажигает". Екатерина хочет найти интересную работу со средним доходом и не может определиться с видом деятельности. Эксперты помогают найти ответы на вопросы прямо во время эпизода. audio/mpeg

Найти ответы на вопросы героине эпизода Екатерине помогают миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Александр ОплачкоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, подкаст, психология богатства, аудио