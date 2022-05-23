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В приграничном с Украиной районе Курской области сработали средства ПВО
В приграничном с Украиной районе Курской области сработали средства ПВО - РИА Новости, 23.05.2022
В приграничном с Украиной районе Курской области сработали средства ПВО
Российские системы ПВО ночью работали в приграничном с Украиной Рыльском районе Курской области, все воздушные цели были уничтожены, сообщает глава района... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:25
2022-05-23T10:25
2022-05-23T10:25
курская область
рыльский район
украина
россия
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО ночью работали в приграничном с Украиной Рыльском районе Курской области, все воздушные цели были уничтожены, сообщает глава района Андрей Лисман."Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены", - пишет Лисман в своём Telegram-канале.Курская область на прошлой неделе неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, причем в посёлке Тёткино 19 мая один мужчина погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
https://ria.ru/20220521/starovoyt-1789931347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, рыльский район, украина, россия
В приграничном с Украиной районе Курской области сработали средства ПВО
Глава Рыльского района Курской области Лисман сообщил о срабатывании средств ПВО ночью