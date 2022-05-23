https://ria.ru/20220523/pvo-1790097065.html

В приграничном с Украиной районе Курской области сработали средства ПВО

В приграничном с Украиной районе Курской области сработали средства ПВО - РИА Новости, 23.05.2022

В приграничном с Украиной районе Курской области сработали средства ПВО

Российские системы ПВО ночью работали в приграничном с Украиной Рыльском районе Курской области, все воздушные цели были уничтожены, сообщает глава района... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:25

2022-05-23T10:25

2022-05-23T10:25

курская область

рыльский район

украина

россия

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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО ночью работали в приграничном с Украиной Рыльском районе Курской области, все воздушные цели были уничтожены, сообщает глава района Андрей Лисман."Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены", - пишет Лисман в своём Telegram-канале.Курская область на прошлой неделе неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, причем в посёлке Тёткино 19 мая один мужчина погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://ria.ru/20220521/starovoyt-1789931347.html

курская область

рыльский район

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, рыльский район, украина, россия