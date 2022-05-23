https://ria.ru/20220523/provokatsiya-1790274119.html

ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для провокации

ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для провокации - РИА Новости, 23.05.2022

ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для провокации

Украинские военные заминировали емкости с опасными химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске, чтобы осуществить провокацию и обвинить Россию в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:35

2022-05-23T21:35

2022-05-23T23:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские военные заминировали емкости с опасными химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске, чтобы осуществить провокацию и обвинить Россию в беспорядочных обстрелах, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске Луганской народной республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей. При этом националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооруженных сил России и формирований Луганской народной республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе", — сказал он.Генерал также рассказал о еще одной готовящейся акции: по его словам, в Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.Мизинцев подчеркнул, что подобные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/odessa-1790273796.html

https://ria.ru/20220518/zapugany-1789150435.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, лисичанск, украина, в мире, владимир путин, россия, сумская область