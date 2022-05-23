Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для провокации - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/provokatsiya-1790274119.html
ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для провокации
ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для провокации - РИА Новости, 23.05.2022
ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для провокации
Украинские военные заминировали емкости с опасными химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске, чтобы осуществить провокацию и обвинить Россию в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:35
2022-05-23T23:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
лисичанск
украина
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_530:916:2543:2048_1920x0_80_0_0_0e6273fe0665a4f92b6fd83a01a4f1e3.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские военные заминировали емкости с опасными химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске, чтобы осуществить провокацию и обвинить Россию в беспорядочных обстрелах, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Лисичанске Луганской народной республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей. При этом националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооруженных сил России и формирований Луганской народной республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе", — сказал он.Генерал также рассказал о еще одной готовящейся акции: по его словам, в Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.Мизинцев подчеркнул, что подобные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/odessa-1790273796.html
https://ria.ru/20220518/zapugany-1789150435.html
луганская народная республика
лисичанск
украина
россия
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_518:567:2492:2048_1920x0_80_0_0_e430099201f278b2e7142b5de2637eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, лисичанск, украина, в мире, владимир путин, россия, сумская область
21:35 23.05.2022 (обновлено: 23:40 23.05.2022)
 
ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для провокации

Минобороны: ВСУ заминировали химвещества на заводе в Лисичанске для очередной провокации

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинские военные заминировали емкости с опасными химическими веществами на заводе редких газов в Лисичанске, чтобы осуществить провокацию и обвинить Россию в беспорядочных обстрелах, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Лисичанске Луганской народной республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей. При этом националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооруженных сил России и формирований Луганской народной республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе", — сказал он.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 21:33Специальная военная операция на Украине
Украинские националисты разместили огневые позиции в школах Одессы
Генерал также рассказал о еще одной готовящейся акции: по его словам, в Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить ВС России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.
Мизинцев подчеркнул, что подобные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Осколки разбитого окна жилого дома - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 07:06Специальная военная операция на Украине
Жители освобожденных территорий запуганы националистами, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссияСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала