https://ria.ru/20220523/protokoly-1790274103.html
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации - РИА Новости, 23.05.2022
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации
На учредителя и главного редактора The New Times составлены четыре административных протокола из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:35
2022-05-23T21:35
2022-05-23T21:36
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
the new times (журнал)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На учредителя и главного редактора The New Times составлены четыре административных протокола из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации Роскомнадзор составил два протокола в отношении учредителя и два - в отношении главного редактора издания The New Times по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ", - сказано в сообщении.Как отметили в ведомстве, законодательство о СМИ не допускает злоупотреблений свободой массовой информации и предусматривает административную ответственность за публикацию материалов с недостоверными сведениями, которые важны для общества - даже в случае удаления редакцией изданий таких материалов."На указанном ресурсе размещались публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине", - добавили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), the new times (журнал)
21:35 23.05.2022 (обновлено: 21:36 23.05.2022)
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации
На главреда и учредителя The New Times составили четыре протокола за фейки о спецоперации