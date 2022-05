https://ria.ru/20220523/protokoly-1790274103.html

На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На учредителя и главного редактора The New Times составлены четыре административных протокола из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации Роскомнадзор составил два протокола в отношении учредителя и два - в отношении главного редактора издания The New Times по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ", - сказано в сообщении.Как отметили в ведомстве, законодательство о СМИ не допускает злоупотреблений свободой массовой информации и предусматривает административную ответственность за публикацию материалов с недостоверными сведениями, которые важны для общества - даже в случае удаления редакцией изданий таких материалов."На указанном ресурсе размещались публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине", - добавили в Роскомнадзоре.

