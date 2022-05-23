Рейтинг@Mail.ru
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/protokoly-1790274103.html
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации - РИА Новости, 23.05.2022
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации
На учредителя и главного редактора The New Times составлены четыре административных протокола из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:35
2022-05-23T21:36
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
the new times (журнал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:52:2001:1177_1920x0_80_0_0_c90a19d0a74564353525300e3a3a4e26.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На учредителя и главного редактора The New Times составлены четыре административных протокола из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации Роскомнадзор составил два протокола в отношении учредителя и два - в отношении главного редактора издания The New Times по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ", - сказано в сообщении.Как отметили в ведомстве, законодательство о СМИ не допускает злоупотреблений свободой массовой информации и предусматривает административную ответственность за публикацию материалов с недостоверными сведениями, которые важны для общества - даже в случае удаления редакцией изданий таких материалов."На указанном ресурсе размещались публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине", - добавили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_735883d2747013336153d9ca9213698c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), the new times (журнал)
21:35 23.05.2022 (обновлено: 21:36 23.05.2022)
 
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации

На главреда и учредителя The New Times составили четыре протокола за фейки о спецоперации

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Роскомнадзора
Здание Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Роскомнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На учредителя и главного редактора The New Times составлены четыре административных протокола из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации Роскомнадзор составил два протокола в отношении учредителя и два - в отношении главного редактора издания The New Times по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ", - сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, законодательство о СМИ не допускает злоупотреблений свободой массовой информации и предусматривает административную ответственность за публикацию материалов с недостоверными сведениями, которые важны для общества - даже в случае удаления редакцией изданий таких материалов.
"На указанном ресурсе размещались публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине", - добавили в Роскомнадзоре.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 11:41Специальная военная операция на Украине
РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)The New Times (журнал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала