https://ria.ru/20220523/proizvodstvo-1790136343.html
Производство стройматериалов в Москве выросло на 59%
Производство стройматериалов в Москве выросло на 59% - РИА Новости, 23.05.2022
Производство стройматериалов в Москве выросло на 59%
Объем выпуска строительных и отделочных материалов в Москве в первом квартале этого года вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:51
2022-05-23T12:51
2022-05-23T12:51
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
владимир ефимов (политик)
сергей собянин
экономика
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Объем выпуска строительных и отделочных материалов в Москве в первом квартале этого года вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Объем производства строительных материалов в столице в январе–марте 2022 года вырос на 59%, за указанный период московские компании поставили заказчикам продукцию на 35,3 миллиарда рублей, что на 57% превышает результаты аналогичного периода 2021 года. В целом сегодня строительные и отделочные материалы в городе выпускают 205 производителей, 29 из них – это средние и крупные предприятия. В столичных компаниях из данной сферы сейчас трудятся 17,8 тысячи человек", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Строительные материалы от московских предприятий используются при возведении метро, жилья в столице, реализации крупных инфраструктурных проектов. Рост объема производства продукции в первом квартале во многом связан с увеличением выпуска конструкций из металла.В ДИПП отметили, что для развития строительной промышленности столица стимулирует создание новых производственных площадок на своей территории, например, запускает инструменты поддержки компаний. Так, инвесторы, которые планируют строить в городе производства, получили возможность арендовать землю для создания новых и реконструкции существующих объектов по ставке один рубль в год.Столичные организации могут получить льготные кредиты от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе. Для этого в фонд по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина дополнительно направили 10 миллиардов рублей.Кроме того, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки столичных компаний на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. На реализацию данной меры также выделили 10 миллиардов рублей, напомнили в департаменте.
https://ria.ru/20220429/moskva-1786190772.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, владимир ефимов (политик), сергей собянин, экономика, москва
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Объем выпуска строительных и отделочных материалов в Москве в первом квартале этого года вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Объем производства строительных материалов в столице в январе–марте 2022 года вырос на 59%, за указанный период московские компании поставили заказчикам продукцию на 35,3 миллиарда рублей, что на 57% превышает результаты аналогичного периода 2021 года. В целом сегодня строительные и отделочные материалы в городе выпускают 205 производителей, 29 из них – это средние и крупные предприятия. В столичных компаниях из данной сферы сейчас трудятся 17,8 тысячи человек", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, слова которого приводятся в сообщении.
Строительные материалы от московских предприятий используются при возведении метро, жилья в столице, реализации крупных инфраструктурных проектов. Рост объема производства продукции в первом квартале во многом связан с увеличением выпуска конструкций из металла.
"На территории города работают 34 производителя строительных металлических конструкций и изделий, среди них – предприятие по созданию систем вентиляции для промышленных объектов, изготовитель арматурных каркасов, металлических дверей и другие. За первые три месяца 2022 года они выпустили на 36% больше продукции, чем за тот же период 2021 года", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
В ДИПП отметили, что для развития строительной промышленности столица стимулирует создание новых производственных площадок на своей территории, например, запускает инструменты поддержки компаний. Так, инвесторы, которые планируют строить в городе производства, получили возможность арендовать землю для создания новых и реконструкции существующих объектов по ставке один рубль в год.
Столичные организации могут получить льготные кредиты от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе. Для этого в фонд по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина
дополнительно направили 10 миллиардов рублей.
Кроме того, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки столичных компаний на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. На реализацию данной меры также выделили 10 миллиардов рублей, напомнили в департаменте.