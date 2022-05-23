https://ria.ru/20220523/prigovor-1790217750.html

Четырем жителям Тверской области вынесли приговор за убийство и насилие

Четырем жителям Тверской области вынесли приговор за убийство и насилие - РИА Новости, 23.05.2022

Четырем жителям Тверской области вынесли приговор за убийство и насилие

Две женщины и два мужчины в Тверской области получили от 10 до 16 лет колонии за убийство мужчины, а также совершение в его отношении иных действий сексуального РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:06

2022-05-23T17:06

2022-05-23T17:09

происшествия

россия

удомля

тверской областной суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg

РЯЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Две женщины и два мужчины в Тверской области получили от 10 до 16 лет колонии за убийство мужчины, а также совершение в его отношении иных действий сексуального характера, сообщила прокуратура региона."Сегодня... Тверской областной суд вынес приговор в отношении четырех жителей города Удомли (двух женщин и двух мужчин). Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "д", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору), двое мужчин также осуждены по пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшему)", - говорится в сообщении.Установлено, что они в июне 2020 года, используя надуманный повод для конфликта, вывезли потерпевшего в багажнике автомобиля к стеле "Удомля", поочередно нанесли ему телесные повреждения с использованием лопаты для уборки снега, баллонного ключа и биты, "ей же мужчины совершили с потерпевшим иные действия сексуального характера с применением насилия". От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте совершения преступления."Суд... приговорил мужчин к окончательному наказанию, с учётом предыдущего наказания, в виде лишения свободы на срок 16 лет 10 дней с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года и 15 лет с ограничением свободы 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, женщины получили по 10 и 11 лет лишения свободы с ограничением свободы по 1 году, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура.Приговор в законную силу не вступил.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/ramenskiy-1778844768.html

https://ria.ru/20220512/prestupnik-1788029789.html

россия

удомля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, удомля, тверской областной суд