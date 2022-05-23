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СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном Пушкино
СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном Пушкино - РИА Новости, 23.05.2022
СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном Пушкино
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели двух детей и трех взрослых в подмосковном Пушкино, предварительная причина пожара -... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:45
2022-05-23T09:45
2022-05-23T09:55
происшествия
пушкино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели двух детей и трех взрослых в подмосковном Пушкино, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области."Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек, двое из которых дети, в результате пожара", - говорится в сообщении.По данным СК, в частном доме в микрорайоне Клязьма городского округа Пушкино произошел пожар, после локализации которого были найдены тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Уточняется, что предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.Добавляется, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, также проводятся допросы и назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и пожарно-техническая.Подмосковная прокуратура также поставила на контроль ход расследования уголовного дела, сообщается в Telegram-канале ведомства. По поручению исполняющего обязанности прокурора области Андрея Ганцева на место происшествия выезжал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.
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пушкино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкино, следственный комитет россии (ск рф)
09:45 23.05.2022 (обновлено: 09:55 23.05.2022)
СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном Пушкино
СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном Пушкино, где погибли пять человек
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели двух детей и трех взрослых в подмосковном Пушкино, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, сообщается
в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
"Следователем следственного отдела по городу Пушкино
ГСУ СК России
по Московской области
возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек, двое из которых дети, в результате пожара", - говорится в сообщении.
По данным СК, в частном доме в микрорайоне Клязьма городского округа Пушкино произошел пожар, после локализации которого были найдены тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Уточняется, что предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.
Добавляется, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, также проводятся допросы и назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и пожарно-техническая.
Подмосковная прокуратура также поставила на контроль ход расследования уголовного дела, сообщается в Telegram-канале ведомства. По поручению исполняющего обязанности прокурора области Андрея Ганцева на место происшествия выезжал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.