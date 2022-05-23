https://ria.ru/20220523/pozhar-1790085680.html

СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном Пушкино

СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном Пушкино - РИА Новости, 23.05.2022

СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном Пушкино

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели двух детей и трех взрослых в подмосковном Пушкино, предварительная причина пожара -... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:45

2022-05-23T09:45

2022-05-23T09:55

происшествия

пушкино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели двух детей и трех взрослых в подмосковном Пушкино, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области."Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек, двое из которых дети, в результате пожара", - говорится в сообщении.По данным СК, в частном доме в микрорайоне Клязьма городского округа Пушкино произошел пожар, после локализации которого были найдены тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Уточняется, что предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.Добавляется, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, также проводятся допросы и назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и пожарно-техническая.Подмосковная прокуратура также поставила на контроль ход расследования уголовного дела, сообщается в Telegram-канале ведомства. По поручению исполняющего обязанности прокурора области Андрея Ганцева на место происшествия выезжал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.

https://ria.ru/20220520/damask-1789860676.html

пушкино

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пушкино, следственный комитет россии (ск рф)