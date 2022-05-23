https://ria.ru/20220523/pozhar-1790084681.html
При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек
При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек - РИА Новости, 23.05.2022
При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек
В Пушкино при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек, среди них двое детей, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:39
2022-05-23T09:39
2022-05-23T11:43
происшествия
пушкино
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Пушкино при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек, среди них двое детей, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Клязьма. Общая площадь пожара составила 192 квадратных метра. К тушению привлекались 34 человека и десять единиц техники.По данным следствия, на месте происшествия обнаружили тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело.
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пушкино
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкино
09:39 23.05.2022 (обновлено: 11:43 23.05.2022)
При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек
В Пушкино при пожаре в частном доме погибли пять человек, среди них двое детей
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Пушкино при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек, среди них двое детей, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Клязьма. Общая площадь пожара составила 192 квадратных метра. К тушению привлекались 34 человека и десять единиц техники.
По данным следствия, на месте происшествия обнаружили тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело.