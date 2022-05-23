Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/pozhar-1790084681.html
При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек
При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек - РИА Новости, 23.05.2022
При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек
В Пушкино при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек, среди них двое детей, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:39
2022-05-23T11:43
происшествия
пушкино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790097207_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_7cb939087dd9ebedf2116eedb2f66ae4.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Пушкино при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек, среди них двое детей, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Клязьма. Общая площадь пожара составила 192 квадратных метра. К тушению привлекались 34 человека и десять единиц техники.По данным следствия, на месте происшествия обнаружили тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220520/pozhar-1789678735.html
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790097207_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c5a023e1e93b4b2ecca7cf81a8de0eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пушкино
09:39 23.05.2022 (обновлено: 11:43 23.05.2022)
 
При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек

В Пушкино при пожаре в частном доме погибли пять человек, среди них двое детей

© Фото : СУСК РФ по Московской областиПоследствия пожара в частном доме в микрорайоне Клязьма городского округа Пушкино
Последствия пожара в частном доме в микрорайоне Клязьма городского округа Пушкино - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : СУСК РФ по Московской области
Последствия пожара в частном доме в микрорайоне Клязьма городского округа Пушкино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Пушкино при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек, среди них двое детей, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.
Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Клязьма. Общая площадь пожара составила 192 квадратных метра. К тушению привлекались 34 человека и десять единиц техники.
По данным следствия, на месте происшествия обнаружили тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело.
Пожар в неэксплуатируемом строении, которое находится за зданием бывшего Иркутского театра юного зрителя - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 11:56
МЧС назвало причину пожара в здании ТЮЗа в Иркутске
 
ПроисшествияПушкино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала