https://ria.ru/20220523/pozhar-1790084681.html

При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек

При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек - РИА Новости, 23.05.2022

При пожаре в подмосковном Пушкино погибли пять человек

В Пушкино при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек, среди них двое детей, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:39

2022-05-23T09:39

2022-05-23T11:43

происшествия

пушкино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790097207_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_7cb939087dd9ebedf2116eedb2f66ae4.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Пушкино при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек, среди них двое детей, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.Сообщается, что инцидент произошел в микрорайоне Клязьма. Общая площадь пожара составила 192 квадратных метра. К тушению привлекались 34 человека и десять единиц техники.По данным следствия, на месте происшествия обнаружили тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220520/pozhar-1789678735.html

пушкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пушкино