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При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ

При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022

При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ

По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара, вспыхнувшего на судне на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на службу... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T04:26

2022-05-23T04:26

2022-05-23T04:40

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филиппины

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара, вспыхнувшего на судне на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на службу береговой охраны."По меньшей мере семь человек погибли, 105 спасены", - приводит телеканал заявление ведомства.Ранее телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану Филиппин сообщал, что пассажирское судно с 124 людьми на борту загорелось недалеко от порта Риал в филиппинской провинции Кесон, запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду. К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна были доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечал телеканал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, филиппины