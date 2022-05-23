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При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
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При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ
При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ
По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара, вспыхнувшего на судне на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на службу... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T04:26
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в мире
филиппины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара, вспыхнувшего на судне на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на службу береговой охраны."По меньшей мере семь человек погибли, 105 спасены", - приводит телеканал заявление ведомства.Ранее телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану Филиппин сообщал, что пассажирское судно с 124 людьми на борту загорелось недалеко от порта Риал в филиппинской провинции Кесон, запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду. К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна были доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечал телеканал.
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в мире, филиппины
04:26 23.05.2022 (обновлено: 04:40 23.05.2022)
 
При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ

CNN Philippines: при пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек

© AFP 2022 / Jhon Kevin PilapilФилиппины
Филиппины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / Jhon Kevin Pilapil
Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По меньшей мере семь пассажиров погибли в результате пожара, вспыхнувшего на судне на Филиппинах, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на службу береговой охраны.
"По меньшей мере семь человек погибли, 105 спасены", - приводит телеканал заявление ведомства.
Ранее телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану Филиппин сообщал, что пассажирское судно с 124 людьми на борту загорелось недалеко от порта Риал в филиппинской провинции Кесон, запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду. К ним немедленно приплыли спасатели из порта. Шесть пассажиров судна были доставлены в больницу, поисково-спасательные работы продолжаются, отмечал телеканал.
 
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