https://ria.ru/20220523/poruchenie-1790270642.html

Путин поручил рассмотреть расширение мер поддержки инвестпроектов в Арктике

Путин поручил рассмотреть расширение мер поддержки инвестпроектов в Арктике - РИА Новости, 23.05.2022

Путин поручил рассмотреть расширение мер поддержки инвестпроектов в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июня рассмотреть расширение мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов в Арктической зоне России,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:17

2022-05-23T21:17

2022-05-23T21:17

экономика

владимир путин

арктика

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июня рассмотреть расширение мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Представить предложения по вопросам, касающимся... субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для осуществления завоза продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров)... расширения... мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации. При этом определить перечень таких проектов", - говорится в тексте поручения.Срок исполнения - до 15 июня 2022 года.

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арктика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, арктика, россия