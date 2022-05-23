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Путин поручил рассмотреть расширение мер поддержки инвестпроектов в Арктике
Путин поручил рассмотреть расширение мер поддержки инвестпроектов в Арктике - РИА Новости, 23.05.2022
Путин поручил рассмотреть расширение мер поддержки инвестпроектов в Арктике
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июня рассмотреть расширение мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов в Арктической зоне России,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:17
2022-05-23T21:17
2022-05-23T21:17
экономика
владимир путин
арктика
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июня рассмотреть расширение мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Представить предложения по вопросам, касающимся... субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым для осуществления завоза продукции (товаров), необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза продукции (товаров)... расширения... мер поддержки приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне Российской Федерации. При этом определить перечень таких проектов", - говорится в тексте поручения.Срок исполнения - до 15 июня 2022 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, арктика, россия
Путин поручил рассмотреть расширение мер поддержки инвестпроектов в Арктике
Путин поручил рассмотреть расширение мер поддержки инвестпроектов в Арктической зоне