https://ria.ru/20220523/poruchenie-1790264868.html
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути - РИА Новости, 23.05.2022
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота для Северного морского пути, соответствующее... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:41
2022-05-23T20:41
2022-05-23T20:41
северный морской путь
владимир путин
арктика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота для Северного морского пути, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года, предусматривающий: ... сроки и объем поставок (осуществляемых прежде всего российскими организациями) судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока", - говорится в тексте поручения.Дополняется, что строительство судов аварийно-спасательного флота должно быть начато не позднее 2025 года.
https://ria.ru/20220523/razvitie-1790262751.html
арктика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный морской путь, владимир путин, арктика, россия
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути
Путин поручил до 1 августа определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути