Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/poruchenie-1790264868.html
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути - РИА Новости, 23.05.2022
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота для Северного морского пути, соответствующее... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:41
2022-05-23T20:41
северный морской путь
владимир путин
арктика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота для Северного морского пути, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года, предусматривающий: ... сроки и объем поставок (осуществляемых прежде всего российскими организациями) судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока", - говорится в тексте поручения.Дополняется, что строительство судов аварийно-спасательного флота должно быть начато не позднее 2025 года.
https://ria.ru/20220523/razvitie-1790262751.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный морской путь, владимир путин, арктика, россия
20:41 23.05.2022
 
Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути

Путин поручил до 1 августа определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота для Северного морского пути, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года, предусматривающий: ... сроки и объем поставок (осуществляемых прежде всего российскими организациями) судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока", - говорится в тексте поручения.
Дополняется, что строительство судов аварийно-спасательного флота должно быть начато не позднее 2025 года.
Рабочий в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 20:24
Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года
 
Северный морской путьВладимир ПутинАрктикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала