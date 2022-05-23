https://ria.ru/20220523/poruchenie-1790264868.html

Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути

Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути - РИА Новости, 23.05.2022

Путин поручил определить сроки и объем поставок ледоколов для Севморпути

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота для Северного морского пути, соответствующее... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:41

2022-05-23T20:41

2022-05-23T20:41

северный морской путь

владимир путин

арктика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота для Северного морского пути, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Утвердить план развития Северного морского пути на период до 2035 года, предусматривающий: ... сроки и объем поставок (осуществляемых прежде всего российскими организациями) судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, судов аварийно-спасательного флота и комплектующего оборудования, необходимого для их строительства, в целях обеспечения грузопотока", - говорится в тексте поручения.Дополняется, что строительство судов аварийно-спасательного флота должно быть начато не позднее 2025 года.

https://ria.ru/20220523/razvitie-1790262751.html

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северный морской путь, владимир путин, арктика, россия