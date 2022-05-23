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Путин поручил внести изменения в закон о передаче "Росатому" управления СМП

Путин поручил внести изменения в закон о передаче "Росатому" управления СМП - РИА Новости, 23.05.2022

Путин поручил внести изменения в закон о передаче "Росатому" управления СМП

Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:37

2022-05-23T20:37

2022-05-23T20:48

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

северный морской путь

россия

арктика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путем госкорпорацией "Росатом", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...обеспечить: внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих централизацию полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории в целях их осуществления Госкорпорацией "Росатом", - говорится в сообщении.Дополняется, что срок исполнения поручения - 15 июля 2022 года.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, северный морской путь, россия, арктика