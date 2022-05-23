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Путин поручил внести изменения в закон о передаче "Росатому" управления СМП - РИА Новости, 23.05.2022
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Путин поручил внести изменения в закон о передаче "Росатому" управления СМП
Путин поручил внести изменения в закон о передаче "Росатому" управления СМП - РИА Новости, 23.05.2022
Путин поручил внести изменения в закон о передаче "Росатому" управления СМП
Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:37
2022-05-23T20:48
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
северный морской путь
россия
арктика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путем госкорпорацией "Росатом", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ...обеспечить: внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих централизацию полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории в целях их осуществления Госкорпорацией "Росатом", - говорится в сообщении.Дополняется, что срок исполнения поручения - 15 июля 2022 года.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, северный морской путь, россия, арктика
20:37 23.05.2022 (обновлено: 20:48 23.05.2022)
 
Путин поручил внести изменения в закон о передаче "Росатому" управления СМП

Путин поручил внести изменения в закон для передачи "Росатому" управления СМП

© РИА Новости / Соломон Лулишов / Перейти в фотобанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Соломон Лулишов
Перейти в фотобанк
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство, предусматривающие централизацию полномочий по управлению Северным морским путем госкорпорацией "Росатом", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ...обеспечить: внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих централизацию полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории в целях их осуществления Госкорпорацией "Росатом", - говорится в сообщении.
Дополняется, что срок исполнения поручения - 15 июля 2022 года.
Рабочий в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 20:24
Путин поручил утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинСеверный морской путьРоссияАрктика
 
 
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