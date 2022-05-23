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Путин дал поручение по объектам социальной инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 23.05.2022
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Путин дал поручение по объектам социальной инфраструктуры в Арктике
Путин дал поручение по объектам социальной инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 23.05.2022
Путин дал поручение по объектам социальной инфраструктуры в Арктике
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами социальной инфраструктуры, соответствующее... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:24
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владимир путин
арктика
россия
северный морской путь
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами социальной инфраструктуры, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: а) предусмотреть в рамках реализации комплексной государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" мероприятия, направленные на обеспечение граждан, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации, объектами социальной инфраструктуры, а также источники финансирования таких мероприятий", - говорится в тексте поручения.Дополняется, что срок исполнения поручения - 1 августа 2022 года.
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владимир путин, арктика, россия, северный морской путь
20:24 23.05.2022 (обновлено: 20:31 23.05.2022)
 
Путин дал поручение по объектам социальной инфраструктуры в Арктике

Путин поручил предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами социнфраструктуры

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами социальной инфраструктуры, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: а) предусмотреть в рамках реализации комплексной государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" мероприятия, направленные на обеспечение граждан, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации, объектами социальной инфраструктуры, а также источники финансирования таких мероприятий", - говорится в тексте поручения.
Дополняется, что срок исполнения поручения - 1 августа 2022 года.
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Владимир ПутинАрктикаРоссияСеверный морской путь
 
 
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