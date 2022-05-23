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Путин дал поручение по объектам социальной инфраструктуры в Арктике

Путин дал поручение по объектам социальной инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 23.05.2022

Путин дал поручение по объектам социальной инфраструктуры в Арктике

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами социальной инфраструктуры, соответствующее... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:24

2022-05-23T20:24

2022-05-23T20:31

владимир путин

арктика

россия

северный морской путь

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря предусмотреть меры обеспечения жителей Арктики объектами социальной инфраструктуры, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: а) предусмотреть в рамках реализации комплексной государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" мероприятия, направленные на обеспечение граждан, проживающих на территории Арктической зоны Российской Федерации, объектами социальной инфраструктуры, а также источники финансирования таких мероприятий", - говорится в тексте поручения.Дополняется, что срок исполнения поручения - 1 августа 2022 года.

https://ria.ru/20220523/razvitie-1790262751.html

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Наталья Макарова

владимир путин, арктика, россия, северный морской путь