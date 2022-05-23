https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html

Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ

Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ - РИА Новости, 23.05.2022

Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что показания оппозиционного политика Виктора Медведчука по поводу причастности Порошенко... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:06

2022-05-23T12:06

2022-05-23T12:06

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виктор медведчук

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что показания оппозиционного политика Виктора Медведчука по поводу причастности Порошенко к выводу из госсобственности прикарпатского нефтепровода и закупке угля у ДНР и ЛНР не соответствуют действительности.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах."По нашему мнению, вообще, то, что делает СБУ - это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР (Госбюро расследований – ред.). И то, что об этом говорит СБУ - это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", - приводит слова Голованя "Суспiльне" ("Общественное"). По его словам, решение обнародовать показания Медведчука - "это обычное давление на суд", связанное с назначенным на понедельник судебным заседанием по делу об аресте имущества Порошенко.СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220520/nefteprovod-1789779658.html

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, петр порошенко, виктор медведчук, донецкая народная республика, луганская народная республика