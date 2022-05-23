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Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ - РИА Новости, 23.05.2022
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Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ
Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ - РИА Новости, 23.05.2022
Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что показания оппозиционного политика Виктора Медведчука по поводу причастности Порошенко... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:06
2022-05-23T12:06
в мире
украина
служба безопасности украины
петр порошенко
виктор медведчук
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что показания оппозиционного политика Виктора Медведчука по поводу причастности Порошенко к выводу из госсобственности прикарпатского нефтепровода и закупке угля у ДНР и ЛНР не соответствуют действительности.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах."По нашему мнению, вообще, то, что делает СБУ - это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР (Госбюро расследований – ред.). И то, что об этом говорит СБУ - это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", - приводит слова Голованя "Суспiльне" ("Общественное"). По его словам, решение обнародовать показания Медведчука - "это обычное давление на суд", связанное с назначенным на понедельник судебным заседанием по делу об аресте имущества Порошенко.СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220520/nefteprovod-1789779658.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, петр порошенко, виктор медведчук, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:06 23.05.2022
 
Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ

Адвокат Порошенко Головань назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что показания оппозиционного политика Виктора Медведчука по поводу причастности Порошенко к выводу из госсобственности прикарпатского нефтепровода и закупке угля у ДНР и ЛНР не соответствуют действительности.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 16:57Специальная военная операция на Украине
Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"
"По нашему мнению, вообще, то, что делает СБУ - это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР (Госбюро расследований – ред.). И то, что об этом говорит СБУ - это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", - приводит слова Голованя "Суспiльне" ("Общественное"). По его словам, решение обнародовать показания Медведчука - "это обычное давление на суд", связанное с назначенным на понедельник судебным заседанием по делу об аресте имущества Порошенко.
СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Вагоны с углем в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 18:05
На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныПетр ПорошенкоВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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