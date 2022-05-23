Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ
Адвокат Порошенко Головань назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что показания оппозиционного политика Виктора Медведчука по поводу причастности Порошенко к выводу из госсобственности прикарпатского нефтепровода и закупке угля у ДНР и ЛНР не соответствуют действительности.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах.
"По нашему мнению, вообще, то, что делает СБУ - это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР (Госбюро расследований – ред.). И то, что об этом говорит СБУ - это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", - приводит слова Голованя "Суспiльне" ("Общественное"). По его словам, решение обнародовать показания Медведчука - "это обычное давление на суд", связанное с назначенным на понедельник судебным заседанием по делу об аресте имущества Порошенко.
СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
8 октября 2021, 18:05На Украине заявили о новых подозрениях из-за поставок донбасского угля