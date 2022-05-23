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На Алтае собрали более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 23.05.2022
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На Алтае собрали более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
На Алтае собрали более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 23.05.2022
На Алтае собрали более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Более 2,5 тонн гуманитарной помощи собрали на Алтае для отправки в Донбасс, участие приняли жители всех районов республики, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:56
2022-05-23T14:56
в мире
республика алтай
луганская народная республика
горно-алтайск
ситуация в днр и лнр
гуманитарная помощь
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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Более 2,5 тонн гуманитарной помощи собрали на Алтае для отправки в Донбасс, участие приняли жители всех районов республики, сообщает пресс-служба регионального правительства."Жители Республики Алтай собрали более 2,5 тонн гуманитарной помощи для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Сбор вещей и продуктов питания продолжается", - говорится в сообщении.Единая точка сбора гуманитарной помощи организована в феврале на базе Центра молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан."В понедельник, 23 мая, подготовлена отправка партии гуманитарной помощи весом более 2,5 тонн, в которую вошли продукты питания длительного срока хранения, посуда, средства личной гигиены и постельные принадлежности. В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители Горно-Алтайска и всех муниципальных районов", - уточняют в сообщении.Сбор гуманитарной помощи продолжается. Нужны постельные принадлежности (одеяла, подушки, комплекты постельного белья), посуда и бутилированная вода."Вещи должны быть новыми. Единая точка сбора гуманитарной помощи работает в Горно-Алтайске по адресу: ул. Чорос-Гуркина, д. 20", - резюмирует пресс-служба.
https://ria.ru/20220521/donbass-1789910125.html
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республика алтай
луганская народная республика
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в мире, республика алтай, луганская народная республика, горно-алтайск, ситуация в днр и лнр, гуманитарная помощь
14:56 23.05.2022
 
На Алтае собрали более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

В Республике Алтай собрали более 2,5 тонны гуманитарной помощи для жителей Донбасса

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВолонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Волонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Волонтеры в пункте сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Более 2,5 тонн гуманитарной помощи собрали на Алтае для отправки в Донбасс, участие приняли жители всех районов республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Жители Республики Алтай собрали более 2,5 тонн гуманитарной помощи для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Сбор вещей и продуктов питания продолжается", - говорится в сообщении.
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Единая точка сбора гуманитарной помощи организована в феврале на базе Центра молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан.
"В понедельник, 23 мая, подготовлена отправка партии гуманитарной помощи весом более 2,5 тонн, в которую вошли продукты питания длительного срока хранения, посуда, средства личной гигиены и постельные принадлежности. В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители Горно-Алтайска и всех муниципальных районов", - уточняют в сообщении.
Сбор гуманитарной помощи продолжается. Нужны постельные принадлежности (одеяла, подушки, комплекты постельного белья), посуда и бутилированная вода.
"Вещи должны быть новыми. Единая точка сбора гуманитарной помощи работает в Горно-Алтайске по адресу: ул. Чорос-Гуркина, д. 20", - резюмирует пресс-служба.
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