https://ria.ru/20220523/pomosch-1790175981.html

На Алтае собрали более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

На Алтае собрали более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 23.05.2022

На Алтае собрали более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Более 2,5 тонн гуманитарной помощи собрали на Алтае для отправки в Донбасс, участие приняли жители всех районов республики, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:56

2022-05-23T14:56

2022-05-23T14:56

в мире

республика алтай

луганская народная республика

горно-алтайск

ситуация в днр и лнр

гуманитарная помощь

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БАРНАУЛ, 23 мая - РИА Новости. Более 2,5 тонн гуманитарной помощи собрали на Алтае для отправки в Донбасс, участие приняли жители всех районов республики, сообщает пресс-служба регионального правительства."Жители Республики Алтай собрали более 2,5 тонн гуманитарной помощи для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Сбор вещей и продуктов питания продолжается", - говорится в сообщении.Единая точка сбора гуманитарной помощи организована в феврале на базе Центра молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан."В понедельник, 23 мая, подготовлена отправка партии гуманитарной помощи весом более 2,5 тонн, в которую вошли продукты питания длительного срока хранения, посуда, средства личной гигиены и постельные принадлежности. В сборе гуманитарной помощи приняли участие жители Горно-Алтайска и всех муниципальных районов", - уточняют в сообщении.Сбор гуманитарной помощи продолжается. Нужны постельные принадлежности (одеяла, подушки, комплекты постельного белья), посуда и бутилированная вода."Вещи должны быть новыми. Единая точка сбора гуманитарной помощи работает в Горно-Алтайске по адресу: ул. Чорос-Гуркина, д. 20", - резюмирует пресс-служба.

https://ria.ru/20220521/donbass-1789910125.html

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789877479.html

республика алтай

луганская народная республика

горно-алтайск

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в мире, республика алтай, луганская народная республика, горно-алтайск, ситуация в днр и лнр, гуманитарная помощь