https://ria.ru/20220523/polumarafon-1790097621.html

Команда ПСБ приняла участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве

Команда ПСБ приняла участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве - РИА Новости, 23.05.2022

Команда ПСБ приняла участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве

ПСБ приняла участие во всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ", который прошел в воскресенье 22 мая в 85 городах России одновременно и стал самым масштабным в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:27

2022-05-23T10:27

2022-05-23T10:27

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Команда ПСБ приняла участие во всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ", который прошел в воскресенье 22 мая в 85 городах России одновременно и стал самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, 4 дистанции в зависимости от уровня подготовки - 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, сообщает пресс-служба банка.В Москве команду спортсменов возглавил председатель ПСБ Петр Фрадков.Порядка пяти тысяч сотрудников банка преодолевали различные дистанции в 47 городах по всей России. Маршрут проходил по центральным и историческим частям городов-участников. В Москве спортсмены-любители стартовали и финишировали на Васильевском спуске. "Для ПСБ уже стало доброй традицией не только выступать партнером ЗаБег.РФ, но и принимать в нем активное участие: только в Москве бежало более тысячи человек, а по всей стране на старт вышли почти треть сотрудников банка и членов их семей. Это говорит о том, что мы сплоченная команда единомышленников — спортивных, активных, вместе мы достигаем высоких результатов в работе и спорте", – отметил Фрадков.ПСБ выступает генеральным партнером проекта с 2019 года.

https://ria.ru/20220518/psb-1789192264.html

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)