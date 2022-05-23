Рейтинг@Mail.ru
Команда ПСБ приняла участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/polumarafon-1790097621.html
Команда ПСБ приняла участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве
Команда ПСБ приняла участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве - РИА Новости, 23.05.2022
Команда ПСБ приняла участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве
ПСБ приняла участие во всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ", который прошел в воскресенье 22 мая в 85 городах России одновременно и стал самым масштабным в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:27
2022-05-23T10:27
новости компаний - экономика
россия
псб (банк псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Команда ПСБ приняла участие во всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ", который прошел в воскресенье 22 мая в 85 городах России одновременно и стал самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, 4 дистанции в зависимости от уровня подготовки - 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, сообщает пресс-служба банка.В Москве команду спортсменов возглавил председатель ПСБ Петр Фрадков.Порядка пяти тысяч сотрудников банка преодолевали различные дистанции в 47 городах по всей России. Маршрут проходил по центральным и историческим частям городов-участников. В Москве спортсмены-любители стартовали и финишировали на Васильевском спуске. "Для ПСБ уже стало доброй традицией не только выступать партнером ЗаБег.РФ, но и принимать в нем активное участие: только в Москве бежало более тысячи человек, а по всей стране на старт вышли почти треть сотрудников банка и членов их семей. Это говорит о том, что мы сплоченная команда единомышленников — спортивных, активных, вместе мы достигаем высоких результатов в работе и спорте", – отметил Фрадков.ПСБ выступает генеральным партнером проекта с 2019 года.
https://ria.ru/20220518/psb-1789192264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)
10:27 23.05.2022
 

Команда ПСБ приняла участие в полумарафоне "ЗаБег.РФ" в Москве

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Команда ПСБ приняла участие во всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ", который прошел в воскресенье 22 мая в 85 городах России одновременно и стал самым масштабным в своей истории: единый старт, 11 часовых поясов, 4 дистанции в зависимости от уровня подготовки - 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, сообщает пресс-служба банка.
В Москве команду спортсменов возглавил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Порядка пяти тысяч сотрудников банка преодолевали различные дистанции в 47 городах по всей России. Маршрут проходил по центральным и историческим частям городов-участников. В Москве спортсмены-любители стартовали и финишировали на Васильевском спуске.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 11:51
ПСБ обеспечил возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС
"Для ПСБ уже стало доброй традицией не только выступать партнером ЗаБег.РФ, но и принимать в нем активное участие: только в Москве бежало более тысячи человек, а по всей стране на старт вышли почти треть сотрудников банка и членов их семей. Это говорит о том, что мы сплоченная команда единомышленников — спортивных, активных, вместе мы достигаем высоких результатов в работе и спорте", – отметил Фрадков.
ПСБ выступает генеральным партнером проекта с 2019 года.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала