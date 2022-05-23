https://ria.ru/20220523/pokushenie-1790208985.html

Фигурантам дела о покушении на Соловьева убрали одну статью, заявил адвокат

Фигурантам дела о покушении на Соловьева убрали одну статью, заявил адвокат - РИА Новости, 23.05.2022

Фигурантам дела о покушении на Соловьева убрали одну статью, заявил адвокат

Следствие предъявило обвинение Максиму Дружинину, одному из фигурантов дела о попытке покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, при этом ему не стали... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:34

2022-05-23T16:34

2022-05-23T16:40

происшествия

владимир соловьев (телеведущий)

дмитрий киселев

маргарита симоньян

россия

украина

москва

вгтрк

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение Максиму Дружинину, одному из фигурантов дела о попытке покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, при этом ему не стали вменять статью УК о воспрепятствовании деятельности журналиста, сообщила РИА Новости адвокат Светлана Сидоркина."Обвинение было предъявлено ещё в начале мая, при этом его предъявили только по статье о подготовке покушения на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста вменять не стали", - рассказала собеседница агентства.По словам адвоката, про судьбу других фигурантов она не знает, но предполагает, что им предъявили аналогичное обвинение.Басманный суд Москвы в конце апреля арестовал пять человек в рамках данного дела, тогда они находились в статусе подозреваемых и им также вменялось преступление по части 3 статьи 144 УК РФ " воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".Теперь арестованные обвиняются только в "приготовлении к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга, общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц".В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.В ходе заседаний об аресте мужчин выяснилось, что почти все они имеют криминальное прошлое, однако вину в подготовке покушения на журналиста категорически отрицают.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220427/sud-1785811243.html

https://ria.ru/20220427/lechenie-1785780110.html

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украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, маргарита симоньян, россия, украина, москва, вгтрк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)