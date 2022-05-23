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СК России расследует покушение украинских националистов на мэра Энергодара - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/pokushenie-1790062149.html
СК России расследует покушение украинских националистов на мэра Энергодара
СК России расследует покушение украинских националистов на мэра Энергодара - РИА Новости, 23.05.2022
СК России расследует покушение украинских националистов на мэра Энергодара
Российские следователи установят обстоятельства покушения, которое украинские националисты совершили на мэра города Энергодар в Запорожской области Андрея... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T00:55
2022-05-23T02:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
энергодар
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские следователи установят обстоятельства покушения, которое украинские националисты совершили на мэра города Энергодар в Запорожской области Андрея Шевчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.По данным следствия, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельная бомба направленного действия была заложена в электрощитовом шкафу. По информации местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика после того, как он занял пророссийскую сторону, неоднократно поступали угрозы со стороны украинских националистов.О том, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС, в начале марта сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220522/spetsoperatsiya-1790038027.html
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в мире, россия, украина, энергодар, следственный комитет россии (ск рф)
00:55 23.05.2022 (обновлено: 02:51 23.05.2022)
 
СК России расследует покушение украинских националистов на мэра Энергодара

СК России расследует покушение украинских националистов на мэра Энергодара Андрея Шевчика

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАндрей Шевчик общается с международной прессой
Андрей Шевчик общается с международной прессой - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости
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Андрей Шевчик общается с международной прессой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские следователи установят обстоятельства покушения, которое украинские националисты совершили на мэра города Энергодар в Запорожской области Андрея Шевчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
По данным следствия, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельная бомба направленного действия была заложена в электрощитовом шкафу. По информации местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика после того, как он занял пророссийскую сторону, неоднократно поступали угрозы со стороны украинских националистов.

"Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем Вооруженных сил РФ", - сказали в СК.

О том, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС, в начале марта сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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