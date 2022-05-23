https://ria.ru/20220523/pogoda-1790071761.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 23.05.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T07:51
2022-05-23T07:51
2022-05-23T07:51
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать периферия циклона с северо-востока. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями без существенных осадков. Плюс 12-14 в столице, 10-15 градусов тепла в Подмосковье. Такие значения на 6-7 градусов ниже положенного по климату", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет северо-западным, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Леус пообещал москвичам в понедельник облачную погоду и до плюс 14 градусов