https://ria.ru/20220523/pogoda-1790071761.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 23.05.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T07:51

2022-05-23T07:51

2022-05-23T07:51

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать периферия циклона с северо-востока. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями без существенных осадков. Плюс 12-14 в столице, 10-15 градусов тепла в Подмосковье. Такие значения на 6-7 градусов ниже положенного по климату", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что ветер будет северо-западным, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220523/pogoda-1790065643.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, московская область (подмосковье)