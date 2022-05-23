https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html

Воробьев: детский отдых в лагерях Подмосковья должен быть на уровне

Воробьев: детский отдых в лагерях Подмосковья должен быть на уровне - РИА Новости, 23.05.2022

Воробьев: детский отдых в лагерях Подмосковья должен быть на уровне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать все необходимые условия для детей при организации летнего отдыха. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:19

2022-05-23T16:19

2022-05-23T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

летние лагеря

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КРАСНОГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать все необходимые условия для детей при организации летнего отдыха.Оздоровительная летняя кампания стартует в Подмосковье 27 мая. Всего будет открыто 115 лагерей, в 75% из которых можно будет оплатить отдых в рамках президентской программы кешбэка, по которой предусмотрен возврат стоимости до 50%, но не более 20 тысяч рублей."Откроется 115 летних лагерей. 85 из них попадают в программу кешбэка – это президентская программа, которая предполагает компенсацию до 20 тыс. рублей по карте "Мир". Наша задача - чтобы детский отдых и в летних лагерях, и при школе был на должном уровне. Большое количество детей, порядка 470 тысяч, смогут отдохнуть", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Также глава региона был затронул вопрос чистоты и безопасности в общественных местах региона.

https://ria.ru/20220523/putevki-1790151001.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, летние лагеря