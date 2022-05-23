https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html
Воробьев: детский отдых в лагерях Подмосковья должен быть на уровне
Воробьев: детский отдых в лагерях Подмосковья должен быть на уровне - РИА Новости, 23.05.2022
Воробьев: детский отдых в лагерях Подмосковья должен быть на уровне
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать все необходимые условия для детей при организации летнего отдыха. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:19
2022-05-23T16:19
2022-05-23T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
летние лагеря
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786967651_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7459aba9a68b881d1e8ab334d76b9e97.jpg
КРАСНОГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать все необходимые условия для детей при организации летнего отдыха.Оздоровительная летняя кампания стартует в Подмосковье 27 мая. Всего будет открыто 115 лагерей, в 75% из которых можно будет оплатить отдых в рамках президентской программы кешбэка, по которой предусмотрен возврат стоимости до 50%, но не более 20 тысяч рублей."Откроется 115 летних лагерей. 85 из них попадают в программу кешбэка – это президентская программа, которая предполагает компенсацию до 20 тыс. рублей по карте "Мир". Наша задача - чтобы детский отдых и в летних лагерях, и при школе был на должном уровне. Большое количество детей, порядка 470 тысяч, смогут отдохнуть", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Также глава региона был затронул вопрос чистоты и безопасности в общественных местах региона.
https://ria.ru/20220523/putevki-1790151001.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786967651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_957f50e55c5542a546fb14318d4ecf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, летние лагеря
КРАСНОГОРСК, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать все необходимые условия для детей при организации летнего отдыха.
Оздоровительная летняя кампания стартует в Подмосковье
27 мая. Всего будет открыто 115 лагерей, в 75% из которых можно будет оплатить отдых в рамках президентской программы кешбэка, по которой предусмотрен возврат стоимости до 50%, но не более 20 тысяч рублей.
"Откроется 115 летних лагерей. 85 из них попадают в программу кешбэка – это президентская программа, которая предполагает компенсацию до 20 тыс. рублей по карте "Мир". Наша задача - чтобы детский отдых и в летних лагерях, и при школе был на должном уровне. Большое количество детей, порядка 470 тысяч, смогут отдохнуть", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Также глава региона был затронул вопрос чистоты и безопасности в общественных местах региона.
"Мы видим большое количество жителей и гостей отдыхающих в парках, кемпингах, санаториях, гостиницах, которые расположены на территории Подмосковья. Все парки в лесах, которые мы делаем, городские парки, сегодня востребованы. Обращаю внимание, что учитывая большой поток людей, должна быть чистота и порядок, удобные сервисы и услуги и, конечно, место для малого бизнеса", - добавил губернатор.