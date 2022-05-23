https://ria.ru/20220523/podderzhka-1790098112.html

Более сотни предпринимателей Удмуртии получат поддержку МСП Банка

Более сотни предпринимателей Удмуртии получат поддержку МСП Банка - РИА Новости, 23.05.2022

Более сотни предпринимателей Удмуртии получат поддержку МСП Банка

Более сотни заемщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса смогут получить финансовую поддержку в МСП Банке в рамках совместной программы... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:31

2022-05-23T10:31

2022-05-23T10:31

корпорация мсп

мсп банк

россия

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Более сотни заемщиков из числа представителей малого и среднего бизнеса смогут получить финансовую поддержку в МСП Банке в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба банка.По условиям программы, ставка для среднего бизнеса составляет 7% годовых, для малого и микробизнеса – 8,5%. Субсидируемая процентная ставка будет действовать в течение 2022-2024 годов, на ее обеспечение в этом году региональный бюджет выделит 31 миллион рублей.По льготной программе кредиты доступны малым и средним предприятиям, осуществляющим экспортную деятельность, а также из 12 приоритетных для Удмуртии отраслей. В их числе – транспорт и туризм, связь и защита информации, образование, здравоохранение, культура, спорт, организация досуга и развлечений, пищевая промышленность."Разработка совместной программы шла не один месяц. Первым шагом стало заключение в прошлом году соглашения о сотрудничестве с Удмуртской Республикой. А уже в апреле 2022 года мы подписали документ, согласно которому будем реализовывать данную программу в регионе", – сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов отметил, что Удмуртия станет пилотным регионом по реализации этой программы."При средних ставках свыше 11%, льготные кредиты под 7% годовых – хорошее подспорье для предпринимателей в развитии бизнеса", – указал Сунцов.В рамках льготного кредитования бизнес может получить до 30 миллионов рублей на инвестиционные цели со сроком погашения до 36 месяцев. В случае недостатка залога у заемщиков есть возможность использовать "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, которые покроют до 50% суммы кредита, напомнили в банке.Совместные льготные программы кредитования для местного бизнеса помимо Удмуртской Республики уже действуют в Москве. В ряде регионов также сейчас идет разработка аналогичных инструментов поддержки.

https://ria.ru/20220518/dokapitalizatsiya-1789232936.html

https://ria.ru/20220513/kredity-1788351994.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, мсп банк, россия