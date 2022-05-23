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Для жителей Московской области откроют более 100 мест отдыха у воды

Для жителей Московской области откроют более 100 мест отдыха у воды - РИА Новости, 23.05.2022

Для жителей Московской области откроют более 100 мест отдыха у воды

Летом в Московской области будут открыты 118 мест отдыха у воды и 84 зоны для пикников, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:31

2022-05-23T16:31

2022-05-23T16:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Летом в Московской области будут открыты 118 мест отдыха у воды и 84 зоны для пикников, сообщил телеканал "360".Губернатор области Андрей Воробьев подчеркнул, что во всех местах для отдыха должно быть чисто, а также должны работать удобные сервисы для отдыхающих."У нас 118 мест отдыха у воды, 84 зоны для пикников. И еще одна работа, которую проводит минобразования вместе с главами, – открытые школьные стадионы. С 1 июня к 100 стадионам, которые уже доступны для всех жителей микрорайонов, откроется еще 200 школьных стадионов", – отметил губернатор.На стадионах смогут заниматься спортом все желающие, также там можно организовывать соревнования и спортивные мероприятия. Планируются футбольные матчи во дворах с участием известных футболистов, по примеру хоккейных матчей с участием олимпийских чемпионов, которые проводились зимой.

https://ria.ru/20220523/putevki-1790151001.html

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московская область (подмосковье), общество