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Для жителей Московской области откроют более 100 мест отдыха у воды - РИА Новости, 23.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220523/plyazh-1790207197.html
Для жителей Московской области откроют более 100 мест отдыха у воды
Для жителей Московской области откроют более 100 мест отдыха у воды - РИА Новости, 23.05.2022
Для жителей Московской области откроют более 100 мест отдыха у воды
Летом в Московской области будут открыты 118 мест отдыха у воды и 84 зоны для пикников, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:31
2022-05-23T16:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Летом в Московской области будут открыты 118 мест отдыха у воды и 84 зоны для пикников, сообщил телеканал "360".Губернатор области Андрей Воробьев подчеркнул, что во всех местах для отдыха должно быть чисто, а также должны работать удобные сервисы для отдыхающих."У нас 118 мест отдыха у воды, 84 зоны для пикников. И еще одна работа, которую проводит минобразования вместе с главами, – открытые школьные стадионы. С 1 июня к 100 стадионам, которые уже доступны для всех жителей микрорайонов, откроется еще 200 школьных стадионов", – отметил губернатор.На стадионах смогут заниматься спортом все желающие, также там можно организовывать соревнования и спортивные мероприятия. Планируются футбольные матчи во дворах с участием известных футболистов, по примеру хоккейных матчей с участием олимпийских чемпионов, которые проводились зимой.
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московская область (подмосковье), общество
16:31 23.05.2022
 

Для жителей Московской области откроют более 100 мест отдыха у воды

© РИА Новости / Сергей ПятаковДевушка отдыхает на берегу озера
Девушка отдыхает на берегу озера - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Летом в Московской области будут открыты 118 мест отдыха у воды и 84 зоны для пикников, сообщил телеканал "360".
Губернатор области Андрей Воробьев подчеркнул, что во всех местах для отдыха должно быть чисто, а также должны работать удобные сервисы для отдыхающих.
"У нас 118 мест отдыха у воды, 84 зоны для пикников. И еще одна работа, которую проводит минобразования вместе с главами, – открытые школьные стадионы. С 1 июня к 100 стадионам, которые уже доступны для всех жителей микрорайонов, откроется еще 200 школьных стадионов", – отметил губернатор.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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