Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Первомайску в ЛНР
Последствия обстрела в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике с применением минометов калибром 120 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 06.00 (совпадает с мск), по Первомайску было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.