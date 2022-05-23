https://ria.ru/20220523/patriarkhat-1790181148.html
В РПЦ заявили, что не хотят конфронтации с Александрийским патриархатом
В РПЦ заявили, что не хотят конфронтации с Александрийским патриархатом - РИА Новости, 23.05.2022
В РПЦ заявили, что не хотят конфронтации с Александрийским патриархатом
Русская православная церковь (РПЦ) не хочет вступать в конфронтацию с Александрийским патриархатом, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:08
2022-05-23T15:08
2022-05-23T15:18
религия
епифаний думенко
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африка
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не хочет вступать в конфронтацию с Александрийским патриархатом, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих."РПЦ всегда стремится нести правоту и доброе взаимодействие. Мы не нацелены на конфронтацию с Александрийским патриархатом. Но мы их просим об одном – они откажутся от незаконного раскола на Украине, не будут усугублять ситуацию и не будут подталкивать людей на путь раскола", - сказал экзарх на конференции в МИА "Россия сегодня".Он также отметил, что создание Африканского экзархата было обусловлено необходимостью оградить людей от раскола, который учинил Александрийский патриархат. "РПЦ никогда не ставила своей миссией проявление прозелитизма в какой-либо точке земного шара", - заключил митрополит.
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епифаний думенко, украина, африка, русская православная церковь
15:08 23.05.2022 (обновлено: 15:18 23.05.2022)
В РПЦ заявили, что не хотят конфронтации с Александрийским патриархатом
РПЦ просит Александрийский патриархат отказаться от признания украинских раскольников
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не хочет вступать в конфронтацию с Александрийским патриархатом, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
"РПЦ всегда стремится нести правоту и доброе взаимодействие. Мы не нацелены на конфронтацию с Александрийским патриархатом. Но мы их просим об одном – они откажутся от незаконного раскола на Украине, не будут усугублять ситуацию и не будут подталкивать людей на путь раскола", - сказал экзарх на конференции в МИА "Россия сегодня".
Он также отметил, что создание Африканского экзархата было обусловлено необходимостью оградить людей от раскола, который учинил Александрийский патриархат. "РПЦ никогда не ставила своей миссией проявление прозелитизма в какой-либо точке земного шара", - заключил митрополит.