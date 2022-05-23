https://ria.ru/20220523/patriarkhat-1790181148.html

В РПЦ заявили, что не хотят конфронтации с Александрийским патриархатом

В РПЦ заявили, что не хотят конфронтации с Александрийским патриархатом - РИА Новости, 23.05.2022

В РПЦ заявили, что не хотят конфронтации с Александрийским патриархатом

Русская православная церковь (РПЦ) не хочет вступать в конфронтацию с Александрийским патриархатом, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:08

2022-05-23T15:08

2022-05-23T15:18

религия

епифаний думенко

украина

африка

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770038803_0:992:2048:2144_1920x0_80_0_0_d2f0b29355595d254704068a204f28e3.jpg

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не хочет вступать в конфронтацию с Александрийским патриархатом, заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих."РПЦ всегда стремится нести правоту и доброе взаимодействие. Мы не нацелены на конфронтацию с Александрийским патриархатом. Но мы их просим об одном – они откажутся от незаконного раскола на Украине, не будут усугублять ситуацию и не будут подталкивать людей на путь раскола", - сказал экзарх на конференции в МИА "Россия сегодня".Он также отметил, что создание Африканского экзархата было обусловлено необходимостью оградить людей от раскола, который учинил Александрийский патриархат. "РПЦ никогда не ставила своей миссией проявление прозелитизма в какой-либо точке земного шара", - заключил митрополит.

https://ria.ru/20220518/uganda-1789200521.html

украина

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

епифаний думенко, украина, африка, русская православная церковь