https://ria.ru/20220523/osveschenie-1790210564.html

Бочкарев: на станции БКЛ "Текстильщики" монтируют архитектурное освещение

Бочкарев: на станции БКЛ "Текстильщики" монтируют архитектурное освещение - РИА Новости, 23.05.2022

Бочкарев: на станции БКЛ "Текстильщики" монтируют архитектурное освещение

На строящейся станции Большой кольцевой линии "Текстильщики" начался монтаж архитектурного освещения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:43

2022-05-23T16:43

2022-05-23T16:44

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На строящейся станции Большой кольцевой линии "Текстильщики" начался монтаж архитектурного освещения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.В частности, строители приступили к установке потолочных светильников на платформе, мостовых переходах и в вестибюле станции, уточнил он.Он уточнил, что в целом строительная готовность станции составляет 85%. Помимо архитектурной отделки ведется монтаж внутренних инженерных систем, он уже выполнен более чем наполовину. Завершается устройство внутренних стен и перегородок.Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31. Запустить движение по всему кольцу должны к 2023 году.

https://realty.ria.ru/20220523/bkl-1790174364.html

москва

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Алёна Пава

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Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы