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Бочкарев: на станции БКЛ "Текстильщики" монтируют архитектурное освещение - РИА Новости, 23.05.2022
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Бочкарев: на станции БКЛ "Текстильщики" монтируют архитектурное освещение
Бочкарев: на станции БКЛ "Текстильщики" монтируют архитектурное освещение - РИА Новости, 23.05.2022
Бочкарев: на станции БКЛ "Текстильщики" монтируют архитектурное освещение
На строящейся станции Большой кольцевой линии "Текстильщики" начался монтаж архитектурного освещения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:43
2022-05-23T16:44
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На строящейся станции Большой кольцевой линии "Текстильщики" начался монтаж архитектурного освещения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.В частности, строители приступили к установке потолочных светильников на платформе, мостовых переходах и в вестибюле станции, уточнил он.Он уточнил, что в целом строительная готовность станции составляет 85%. Помимо архитектурной отделки ведется монтаж внутренних инженерных систем, он уже выполнен более чем наполовину. Завершается устройство внутренних стен и перегородок.Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31. Запустить движение по всему кольцу должны к 2023 году.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
16:43 23.05.2022 (обновлено: 16:44 23.05.2022)
 

Бочкарев: на станции БКЛ "Текстильщики" монтируют архитектурное освещение

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроектное решение отделки станции БКЛ "Текстильщики"
Проектное решение отделки станции БКЛ Текстильщики
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На строящейся станции Большой кольцевой линии "Текстильщики" начался монтаж архитектурного освещения, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
В частности, строители приступили к установке потолочных светильников на платформе, мостовых переходах и в вестибюле станции, уточнил он.
"Закарнизная подсветка является важнейшей частью системы освещения платформы станции "Текстильщики". Светильники смонтируют на конструкции из подвесных панелей, свет будет отражаться от расположенного выше второго уровня потолка и падать на платформу через проемы", - рассказал Бочкарев.
Он уточнил, что в целом строительная готовность станции составляет 85%. Помимо архитектурной отделки ведется монтаж внутренних инженерных систем, он уже выполнен более чем наполовину. Завершается устройство внутренних стен и перегородок.
Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. Сейчас на БКЛ действуют 22 станции, всего их будет 31. Запустить движение по всему кольцу должны к 2023 году.
Мэр Москвы С. Собянин осмотрел ход строительства станции метро - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:52
Собянин осмотрел ход строительства будущей станции БКЛ "Текстильщики"
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
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